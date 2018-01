Entlang der Wirbelsäule befinden sich 23. Bandscheiben, die wie kleine, elastische Polster zwischen den knöchernen Wirbelkörpern liegen. Sie sind bei einem gesunden Erwachsenen jeweils etwas über einen Zentimeter hoch. In ihrem Inneren speichern sie Wasser und haben daher einen gelartigen Kern. So können sie den Druck auf die angrenzenden Wirbel perfekt ausgleichen und Stöße abpuffern.

Nach einem akuten Bandscheibenvorfall wird meist mit einer Kombination von Physiotherapie und Schmerzmedikamenten behandelt. Erst wenn Taubheit, Lähmung oder etwa Ausfallerscheinungen eines Beines drohen, kann in schweren Fällen eine Operation sinnvoll sein. Bei alldem spielt auch der Faktor Zeit eine große Rolle: Je länger die Nerven eingeengt sind, umso höher ist das Risiko für bleibende neurologische Schäden. Doch es steht eine große Auswahl an konservativen, also nicht-operativen Therapien zur Auswahl. Wir stellen die wichtigsten vor:

Bildrechte: Colourbox

Manualtherapie

Bei der Manualtherapie versucht der Physiotherapeut, mit geübten Handgriffen mechanisch Platz zwischen den einzelnen Wirbeln zu schaffen. Das sorgt wieder für etwas Abstand und lindert die Schmerzen.



Cortisontherapie

Um Schmerzen und vom Bandscheibenvorfall hervorgerufene Entzündungsreaktionen am Nerv zu stillen, werden unter Röntgenkontrolle Cortison- und Schmerzmittel direkt an die eingeengte Nervenwurzel gespritzt (Periradikuläre Therapie, kurz PRT). Die Spritzen beruhigen die Nerven und lindern die Entzündung, Schwellungen klingen ab.



Muskelentspannung

Mit Rückenschmerzen gehen häufig stark verspannte Muskeln einher, was die Schmerzen oft noch verschlimmert. Medikamentöse Muskelrelaxantien in Form von Tabletten können dagegen helfen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.