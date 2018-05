"Es gibt Patienten, die 20 Mal pro Tag auf Toilette müssen und es nicht rechtzeitig schaffen. Oder Patienten die überhaupt keine Kontrolle mehr über ihre Blase haben. Das ist beides ein dramatischer Einschnitt im Leben", sagt Professor Jens-Uwe Stolzenburg. Der Direktor der Klinik für Urologie der Uniklinik Leipzig will Betroffene ermuntern, sich bei solchen Problemen ärztlichen Rat zu holen. "Wichtig ist es, die genaue Ursache herauszufinden. Dann haben die Therapien gute Erfolgschancen", rät er.

Der Grund dafür, dass mehr Frauen als Männer an ungewollten Harnverlust leiden, liegt in der Natur der Frau. Der weibliche Beckenboden ist viel stärker beansprucht, durch Schwangerschaften und Geburten, aber auch durch körperliche Belastung oder Übergewicht. Bei Männern schwächen häufig eine gutartige oder bösartige Vergrößerung der Prostata oder operative Eingriffe die Blasenfunktion. Bei Frauen dagegen sind Erkrankungen wie ein Tumor eher selten.

Belastungsinkontinenz: Dabei hält die Blase vorwiegend bei Belastungen wie Husten, Niesen oder Lachen nicht dicht. Als Ursache kommen hauptsächlich Beckenbodenschwäche (Frauen) und Störungen des Blasenschließmuskels, zum Beispiel nach einer Prostata-OP (Männer) in Betracht. Diese Form der Inkontinenz ist weit verbreitet. Mit Beckenbodentraining, Medikamenten und operativen Eingriffen kann geholfen werden.

Auch wenn der Gang zum Arzt vielfach hinausgezögert wird, lohnt er sich. Denn für die verschiedenen Formen der Blasenschwäche gibt es zahlreiche Therapien. Für die Diagnose ist es zunächst hilfreich, ein sogenanntes Miktionsprotokoll zu führen, also zu notieren wie oft man zur Toilette muss, beziehungsweise unfreiwillig Harn verliert. Auch kann man damit sehen, ob die verabreichten Medikamente Erfolg bringen. "Bei der Dranginkontinenz gibt man beispielsweise Medikamente in Form von Tabletten oder Pflastern, die die Blase entspannen. Wichtig ist natürlich, dass man die wie vom Arzt verordnet einnimmt", rät Prof. Stolzenburg. Liegt dagegen eine Belastungsinkontinenz vor, wird der Arzt zunächst zu einem speziellem Beckenbodentraining raten. Das kann durch Biofeedback und Elektrostimulation unterstützt werden.

Eine leichte bis mittlere Inkontinenz beim Mann lässt sich mit ein Band beheben. Es wird um den Harnleiter gelegt und hält nach einer Prostata-Operation den Schließmuskel in seiner ursprünglichen Position. Ist der Schließmuskel nicht mehr funktionstüchtig, kann ein künstlicher Blasenschließmuskel helfen. Das sogenannte AMS 800-System besteht aus drei Teilen: Eine Manschette, die die Harnröhre wieder verschließen kann, ein Reservoir im Bauchraum und eine Pumpe im Hodensack. Dieses System wird komplett unter die Haut verlegt. "Durch die dünne Hodensackhaut kann der Patient die Pumpe sehr leicht bedienen. Mit wenigen Hüben kann er die Manschette öffnen, so dass er auf der Toilette kontrolliert wasserlassen kann. Ein sicherer Eingriff mit hohen Erfolgschancen", sagt Dr. Andreas Gonsior, der am Kontinenzzentrum der Uniklinik Leipzig auf den Eingriff spezialisiert ist. Alternativ kann auch das ATOMS-Modell eingesetzt werden, eine Art Kissen unter der Harnröhre. Allerdings stört das Kissen manche Männer beim Sitzen.