Schmerz ist nicht gleich Schmerz

So unterschiedlich wie die Ursache des Schmerzes sein kann, so verschieden ist auch die individuelle Wahrnehmung: Schmerz kann stechen, brennen, drücken, bohren oder sich eher dumpf anfühlen. Was für den einen kaum auszuhalten ist, beeinträchtigt den anderen nur wenig. Ärzte sprechen von einer individuellen Schmerztoleranz. Schmerzen, die drei Monate oder länger anhalten und nur wenig auf medizinische Behandlungen, wie etwa Schmerzmedikamente, ansprechen, werden als chronisches Schmerzsyndrom bezeichnet. Mediziner sehen chronischen Schmerz nicht nur als ein Symptom, sondern als eine eigene Erkrankung.

Bildrechte: IMAGO Bestimmen starke Schmerzen dauerhaft den Alltag, leiden die Patienten oft zusätzlich unter Einschränkungen wie Depressionen, Schlafstörungen, Angstzuständen und körperlichen Beeinträchtigungen, was die Situation noch weiter verschlimmert. Es bahnt sich eine "Schmerzkarriere" an. Schon über den Schmerz zu sprechen, kann dann helfen, ihn zu bekämpfen. Dabei geht es nicht nur um den Schmerz an sich, sondern auch um die Emotionen und Gedanken, die eng damit verknüpft sind. Schmerzsignale werden durch Nerven ans Gehirn "gemeldet".

Im Gehirn ist das limbische System der Bereich, der dafür zuständig ist, dass die Signale verarbeitet werden. Sie werden dort mit Gefühlen verbunden und es entscheidet sich blitzschnell, ob wir Schmerzen als beängstigend, nervend oder als erträglich empfinden. Hält das Schmerzsignal über eine längere Zeit an, verfestigt sich ein Schmerzgedächtnis. Selbst wenn die eigentliche Ursache längst behoben ist, etwa durch eine Operation oder eine Therapie, hält das schmerzhafte Empfinden weiter an. Dieses Gedächtnis kann nicht komplett gelöscht, aber mit den richtigen Methoden neu "überschrieben" werden.

Leben mit dem Schmerz

"Sie müssen lernen, damit zu leben", das ist wahrscheinlich ein Satz, den betroffene Patienten besonders oft zu hören kriegen. Viele von ihnen fühlen sich den Schmerzen hilflos ausgeliefert, da die Hilfe und Unterstützung des Arztes häufig nicht ausreichen. Oft wird ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie sich gehen lassen und selbst verantwortlich seien. Kann keine körperliche Ursache gefunden werden, wird die Ursache schnell in psychosomatischen Störungen gesucht, es wird also als ein seelisches Problem abgetan. Patienten fühlen sich dann nicht ausreichend ernst genommen. Das kann auf Dauer zu Frustration und Depression führen.

Bildrechte: IMAGO Dagegen hilft es, selbst aktiv zu werden und sich zusätzlich zu medikamentöser Behandlung ein Schmerzmanagement anzutrainieren. Die Methoden werden von erfahrenen Schmerztherapeuten vermittelt und können bei jedem Patienten ganz unterschiedlich aussehen. Ob Physiotherapie, das Erlernen von Entspannungstechniken, psychologische Beratung, das Engagement in einer Selbsthilfegruppe oder lange Spaziergänge: All das kann ablenken und zu einer Verbesserung der Alltagsqualität beitragen. Auch im Alter muss man Schmerzen übrigens nicht als selbstverständlich und gegeben hinnehmen. Es lohnt sich in jedem Fall, etwas dagegen zu tun.

Hilfe zur Selbsthilfe: Schmerztagebuch

Bildrechte: IMAGO Um besser einschätzen zu können, ob eine Therapie die richtige ist, ist es hilfreich, ein Schmerztagebuch zu führen. Es kann Behandlungserfolge oder -misserfolge für Arzt und Patienten sichtbar machen. Diverse Selbsthilfegruppen und Schmerz-Patientenverbände bieten Vorlagen zum Download an. Die Pläne oder Tagebücher funktionieren alle ähnlich: Täglich wird die Schmerzstärke morgens, mittags, abends und nachts auf einer Skala von 0 (kein Schmerz) bis 10 (stärkster Schmerz) individuell vom Patienten bewertet und eingetragen. Außerdem werden die Einnahme von Medikamenten, das sonstige Befinden und der Schlaf vermerkt. Gemeinsam mit dem Arzt werden die Aufzeichnungen ausgewertet.

Steckbrief: Cannabis

Cannabis war lange Zeit nur als Droge bekannt - und verboten. Seit über einem Jahr kann die Blüte der Hanfpflanze streng kontrolliert auch für medizinische Zwecke eingesetzt werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat dafür eigens eine Cannabisagentur eingerichtet. Sie soll den Anbau von Cannabis in pharmazeutischer Qualität kontrollieren und organisieren.