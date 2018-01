Ernährung bei Rheuma

Bildrechte: colourbox.com Eine geeignete Ernährung kann nicht nur einer Demenz vorbeugen, sondern auch rheumatische Beschwerden lindern. Gemüse wie Brokkoli und Spinat, Nüsse sowie Obst enthalten zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe, die entzündungshemmend wirken. Ein positiver Nebeneffekt: Bei so einer kalorienarmen Ernährung purzeln auch die Pfunde, das bedeutet weniger Belastung für die Gelenke.

Arachidonsäure meiden

Vermeiden sollten Rheumatiker vor allem Lebensmittel, die viel Arachidonsäure enthalten. Die ungesättigte Omega-6-Fettsäure begünstigt Entzündungen in den Gelenken. Sie ist vor allem in tierischen Produkten wie Fleisch, Wurst und Eiern enthalten. Die gesunde Alternative sind Omega-3-Fettsäuren, diese können die Arachidonsäure ersetzen und somit den Entzündungsprozess hemmen. Etwa zwei Fischmahlzeiten pro Woche decken den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren.

Gewürze ja, Zucker nein

Bildrechte: Colourbox.de Auch Gewürze wirken durch ihre ätherischen Öle und Scharfstoffe entzündungshemmend. Kurkuma, Ingwer und Chili haben sich bei Gelenkentzündungen bewährt. Dagegen sollte der Verzehr kohlenhydratreicher Kost sowie von Softgetränken reduziert werden. Der Grund: Durch die Insulinausschüttung fördert Zucker entzündliche Prozesse im Körper. Wohltuend sind stattdessen eine Tasse Brennessel- oder Löwenzahntee.

Ketogene Ernährung stärkt das Gehirn

Viele gute Fette, wie sie beispielsweise im Fisch vorkommen und in Nüssen, dazu ganz viel Gemüse und nur wenig Kohlenhydrate Die so genannte ketogene Ernährung soll unser Gehirn gesund erhalten! "Das hauptsächliche Wirkprinzip der ketogenen Ernährung ist das Ausgleichen der Insulinschwankungen. Wir haben durch eine kohlenhydratbetonte Ernährung immer ausschlagende Insulinschwankungen. Die gehen hoch und runter bei jeder Nahrungszufuhr. Was zur Folge hat, dass Entzündungsreaktionen gefördert werden", sagt Arzt und Neurowissenschaftler Dr. Markus Bock von der Charité Berlin.

Die Hirnforscher sehen diese entzündlichen Prozesse als Auslöser für Krankheiten wie Alzheimer-Demenz. Setzt man hingegen auf gesunde Fette, entstehen diese entzündlichen Prozesse nicht, so die Wissenschaft. Ernährungsberaterin Peggy Dathe aus Meißen empfiehlt deshalb sogar vorbeugend die ketogene Diät. Etwa dann, wenn in der Familie Demenzfälle aufgetreten sind, wie bei Linda Loose. „Demenz liegt bei uns in der Familie. Meine Ur-Oma hatte Demenz und um dem vorzubeugen, bin ich auf die ketogene Ernährung aufmerksam geworden“, erzählt die Sächsin. In die Praxis umgesetzt heißt das zum Beispiel: statt Brot zum Frühstück, soll die 31-Jährige lieber Avocado, Eier und Käse essen. Und für Zwischendurch besser Nüsse, als Kuchen. "Die Walnüsse sind die Nüsse mit dem höchsten Omega 3-Fettsäurengehalt", so Peggy Dathe.

Bekommt der Körper viele gute Fette, statt Kohlenhydrate, bildet er im Gehirn und in der Leber Ketonkörper. Das ist ein optimaler Ersatztreibstoff für die Hirnzellen. Linda Loose, die gerade für eine Weiterbildung büffelt, hat das Gefühl, dass sie sich deutlich leichter den Stoff merken kann, seit sie sich ketogen ernährt: "Ich kann mich besser und länger konzentrieren und ich werde nicht so schnell müde. Das hätte ich vorher nicht gedacht."