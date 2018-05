Wir stellen vor: Rad-Profi Martin Goetze Martin Goetze ist vierfacher DDR-Meister im Straßenradsport. 1990 nahm er als 37-Jähriger an der 43. Internationalen Friedensfahrt teil und gewann die letzte Etappe. Heute hat der dreifache Familienvater rund 800.000 Radkilometer in den Beinen. Mit seinen 60 Jahren ist Martin Götze immer noch topfit und stellt so manchen jüngeren Radsportler in den Schatten. In seinem eigenen Radgeschäft gibt er sein Wissen weiter und organisiert Radtouren.



Martin Goetze sagt: "Radfahren ist toll, um sich wieder in Form zu bringen! Wer nicht so fit ist, sollte sich nicht gleich zu viel vornehmen. Wichtig ist, regelmäßig zu fahren, auch wenn es die Zeit nur einmal pro Woche erlaubt. Dann die Länge der Strecke so wählen, dass man wieder fröhlich zu Hause ankommt. Radfahren muss Spaß machen, man sollte nur so schnell fahren, dass man noch dabei singen kann! Je länger die Strecke am Ende ist umso besser – dann kann man auch mal wieder gut essen gehen danach! Die richtige Ernährung gehört natürlich bei allem dazu."