Immer mehr Menschen leiden unter den Folgen ungesunder Ernährung. Beratungen, die hier Hilfestellungen bieten, werden von den Krankenkassen bezuschusst. "Die Leber wird nicht nur durch übermäßigen Alkohol- oder Fettkonsum geschädigt", erklärt Peggy Dathe, Leiterin der Beratungsstelle "essthetik“ in Meißen. "Ein wesentlicher schädigender Faktor ist unsere moderne Ernährung. Vor allem verarbeitete Lebensmittel, die viele Kohlenhydrate und zum Teil versteckte Zuckerstoffe enthalten, sind ein Risikofaktor.

Wenn die überschüssigen Kohlenhydrate nicht durch angemessene Bewegung abgebaut werden, lagern sie sich in der Leber als Fett an.“ Die entstehenden Fettansammlungen können langfristig zu einer Leberentzündung führen - ein Prozess, der auf Gefäße im gesamten Körper übergreifen kann. Prof. Mathias Plauth, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, am Städtischen Klinikum Dessau, bestätigt das: "Die nichtalkoholische Fettleber ist oft Ursache zahlreicher Erkrankungen, wie hoher Blutdruck, Herzinfarkt und der Zuckerkrankheit".

Oft sind Patienten mit einer nichatalkoholischen Fettleber auch übergewichtig. Bildrechte: IMAGO Der Mediziner hat an den Leitlinien zur Behandlung nichtalkoholischer Fettleber mitgewirkt. Darin werden Ärzte informiert, welche Behandlungen sinnvoll und wirksam sind. Die Empfehlungen richten sich nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. "Wenn wir einen Patienten haben, der eine Fettleberentzündung hat und übergewichtig ist, dann empfehlen wir, dass er seine Ernährung so umstellt, dass er in eine negative Energiebilanz kommt, also mehr verbraucht, als er zu sich nimmt. Wir machen das genau so, wie wir übergewichtige Patienten therapieren. Außerdem empfehlen wir, regelmäßig Sport zu treiben. Wer das konsequent macht und mindestens zehn Prozent seines Gewichts verliert, hat eine gute Chance, die Fettleber zu heilen", erklärt der Chefarzt.

Man darf "Fasten" hier nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, keine Nahrung mehr aufzunehmen. Es geht darum, für eine bestimmte Zeit, weniger als 1.000 Kilokalorien zu sich zu nehmen. So verbraucht der Körper mehr, als er aufnimmt. Dafür muss ein bestimmter Ernährungsplan eingehalten werden.

Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis - alles was hierzulande gern "Sättigungsbeilagen" genannt wird, ist erst einmal Tabu. Diese Lebensmittel enthalten viele Kohlenhydrate, die der Körper zu Zucker umwandelt. Auch Obst und vor allem Obstsäfte dürfen während der Kur nicht konsumiert werden. Sie enthalten besonders viel Fruchtzucker. Solange sich zu viel Zucker im Organismus befindet, wird die Insulinproduktion stark angeregt. Das geht solange, bis die Zellen kein Insulin mehr aufnehmen, eine Insulinresistenz und Diabetes entstehen. Die Leber hat zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen, den Zucker in Fett umzuwandeln und anzulagern.

Was darf ich noch essen?

Olivenöl enthält gesunde Fette. Bildrechte: IMAGO Alle Sorten Gemüse dürfen gegessen werden. "Hier kann man viel ausprobieren", ermuntert Hauptsache Gesund–Ernährungsberaterin Nicole Lins. "Leckere Salate in allen Variationen, Gemüse gedünstet oder gekocht. Wichtig dabei sind gesunde Fette. Das sind kalt gepresste native Olivenöle, biologisch angebautes Palmöl und Leinöl, um nur einige Beispiele zu nennen", erklärt sie. Während der Fastenzeit sollte kein Sonnenblumenöl verwendet werden.

Auf keinen Fall sollte man eine Leberfastenkur ohne fachkundige Ernährungsberatung anfangen!

Und nach der Kur?

Nicole Lins betont, "nach der Kur ist es zudem notwendig, sich weiterhin lebergesund zu ernähren, sonst wäre ja alles umsonst". Hier kann man sich an der sogenannten "LOGI"-Pyramide ("Low Glycemic and Insulinemic Diet") orientieren. Übersetzt heißt das: eine Ernährungsmethode zur Förderung eines niedrigen Blutzucker- und Insulinwertes.

Die LOGI-Pyramide Eine Ernährung nach der LOGI-Pyramide setzt bewusst auf Lebensmittel, die den Blutzucker nicht so ansteigen lassen.



Die Lebensmittel werden in vier Kategorien eingeteilt. Je höher die Stufe in der Pyramide angesiedelt ist, desto weniger sollte man davon essen.



- Selten auf dem Speiseplan stehen sollten Weißmehlprodukte und fett- und zuckerintensive Knabbereien.



- An kohlenhydratereiche Speisen, die viel Insulin bei der Verwertung im Körper brauchen, stehen auf der zweithöchsten Stufe. Dazu gehören Vollkornprodukte, Mais, Reis und Kartoffeln. Dazu sollte man auch weniger greifen.



- Milchprodukte, Nüsse, Eier und Hülsenfrüchte dürfen nach LOGI häufig gegessen werden.



- Ernährungstechnisch Sieger nach LOGI sind Gemüse, (zuckerarmes) Obst und Salate. Gesunde Fette, die in Butter und verschiedenen Ölen (Olive, Wallnuss, Raps) vorkommen, stehen auch auf Stufe eins der Pyramide.



Ernährungsberaterin Nicole Lins Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ernährungsberaterin Nicole Lins hat für eine lebergesunde Ernährung einige Avocado-Rezepte parat. Botanisch ist die Avocado eine Beere und gehört zur Familie der Lorbeergewächse. Weil sie viel Fett enthält, hatte sie lange einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, denn unser Körper benötigt gute Fette und in der richtigen Menge schaden sie nicht. Außerdem werden Avocados inzwischen ganzjährig in allen Lebensmittelgeschäften angeboten, selbst in ländlichen Regionen.

Guacamole selbstgemacht

Die grüne Avocado-Creme ist der Renner und schmeckt nicht nur gut zu Tortilla-Chips. Als erfrischender Dip oder als Sauce zu Gegrilltem ist Guacamole ein perfekter Powernahrung für Gehirn und Nerven.

Zutaten:

Auch Avocado liefert gute Fette. Bildrechte: IMAGO 2 reife Avocados

2 Tomaten

1-2 Knoblauchzehen

2 EL Milch oder Joghurt oder Olivenöl

Zitronensaft oder Limettensaft

Petersilie nach Belieben

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Halbieren Sie die Avocado und nehmen Sie den Kern heraus. Danach können Sie das Fruchtfleisch mithilfe eines Löffels aus der Schale löffeln und es mit einer Gabel in einer Schüssel zerdrücken, bis es cremig ist. - Tipp: Um die Masse noch ein wenig cremiger werden zu lassen, können Sie 2 EL Milch, Joghurt oder Olivenöl untermischen.

Tomaten, Petersilie und Knoblauch werden nun klein gehackt und unter das Fruchtfleisch vermengt. Zum Schluss alles mit Salz und Pfeffer nachwürzen und einen Schuss Zitronensaft oder Limettensaft hinzugeben, um das Braunwerden der Guacamole zu verhindern. Die Creme schmeckt zu jedem Gemüse, Fleisch und zu allem was gedippt werden kann.

Tipps:

Da der Kern der Frucht verhindert, dass die Creme braun wird, legt diesen einfach als Deko mit in die Servierschüssel.

Wer es abwechslungsreicher mag: peppt eure Creme mit Chili, Koriander oder auch Zwiebel auf.

Mousse au chocolate

Zutaten:

Chiasamen sind ein Omega-3-Lieferant. Bildrechte: IMAGO 1 Avocado

200ml Mandelmilch ungesüßt

2 EL Chiasamen, gemahlen

3 EL Kakaofasern od. Backkakao

4 EL Xucker light (natürlicher Zuckerersatz aus Xylit)

Vanille

Zubereitung:

Alles in ein hohes Gefäß geben und mit dem Mixstab zu einer Creme pürieren.

Tipp: Man kann auch gänzlich Backkakao statt der Kakaofasern nehmen, die Mousse wird dann umso herber.

Avocado–Limetten–Kuchen

Zutaten:

1 Avocado

1/2 Limette

4 Eier

75 g weiche Butter

150 g Xucker light

200 g Mandeln blanchiert & gemahlen

15 g Flohsamenschalen

1 Pck. Backpulver (15g)

etwas Butter für die Form

gemahlene Mandeln für die Form

Für die Glasur:

ca. 3 EL (Puder-)Erythrit (Süßstoff)

etwas Wasser

ca. 2 EL gehackte Pistazien

Zubereitung:

Der Limettensaft sorgt für eine besondere Note. Bildrechte: Colourbox.de Backofen auf 160°C Umluft bzw. 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Fruchtfleisch der Avocado in einen Mixbehälter füllen, Limettenhälfte auspressen und dazu geben; mit dem Stabmixer zu feinem Mus pürieren.



Eier, Avocadomus, Xucker light und Butter hinzu mit dem Handmixer zu einer cremigen Masse rühren. Mandeln mit Flohsamenschalen und Backpulver vermischen, Backpulver dabei am besten durch ein kleines Sieb streichen. Trockene Zutatenmischung zur Avocadomasse geben und alles zu einem gleichmäßigen Teig verrühren.

Kuchenform (○ 18cm) sorgfältig mit etwas Butter ausfetten; ca. 2 EL gemahlene Mandeln hineingeben und die Form so wenden, dass sich die Mandeln an den Wänden der Form verteilen und dort an der Butter kleben bleiben, evtl. überschüssige Mandeln aus der Form kippen.

Teig in die Backform füllen und für 45 Minuten in den Backofen schieben.

Für die Glasur des Kuchens:

Ca. 3 EL Xucker light in einer Kaffeemühle sehr fein mahlen und mit etwas Wasser zu einem Guss verrühren. Guss auf dem abgekühlten Kuchen verteilen und noch einige gehackte Pistazien darüber streuen. Fertig ist der Low Carb-Avocado-Limetten-Kuchen!

Avocadoshake

Zutaten für ein Glas:

1 kleine Avocado

100 ml Buttermilch

1 TL Zitronensaft

1 Prise Salz

1 Limette

Minzblatt

Zubereitung:

Avocado schälen, Kern herauslösen und das Fruchtfleisch mit der Buttermilch pürieren. Mit Zitronensaft und Salz abschmecken. Limette in dünne Scheiben schneiden und Avocado-Buttermilch mit Limettenscheiben und Minzeblättchen dekorieren.

Zuckeraustauschstoff Xucker light Bei den Rezepten wird für die lebergesunde Ernährung und fettabbauende Wirkung auf Zucker verzichtet, da dieser der Leber in der nachhaltigen Fastenphase schadet.



Daher wird Xucker light, ein Zuckeraustauschstoff aus Birken- und Maisextrakten, genutzt, der den fachlichen Namen Erythrit trägt, leberneutral abgebaut wird und den Blutzuckerspiegel nicht beeinflusst.

Weitere Rezepte von Ernährungsberaterin Nicole Lins