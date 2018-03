Prof. Arved Weimann: Im Prinzip ist es so banal, dass es von vielen - auch einigen Kollegen - nicht ernst genommen wird. Da haben Medikamente einen höheren Stellenwert als Treppensteigen, Atemübungen oder Vitamine. Vor allem drei Dinge sind wichtig: Körperliches Ausdauertraining, adäquate Ernährung und Atemtraining. Außer vielleicht beim Triathlon würde niemand einen Marathon laufen, wenn er gerade einen Lauf hinter sich hat und mehrere Wochen nicht richtig gegessen und getrunken hat. So etwa ist es mit vielen unserer Patienten, die vor der Operation eine Chemo- oder Strahlentherapie erhalten haben. Die mehrwöchige Pause vor dem Eingriff muss für die gezielte Vorbereitung genutzt werden. Häufig sind die Patienten sich selbst überlassen. So eine Operation ist ein großer Eingriff - und es geht darum, die Patienten zu fokussieren, um sie wie auf einen Wettkampf auf die OP vorzubereiten. Also für die vier bis sechs Wochen ein "Trainingsprogramm" zu entwickeln, das ist Prähabilitation.

Prof. Arved Weimann: Nahrung ist Energie, und die Energie braucht der Patient für die Heilung nach der Operation, die in jedem Fall ein Trauma für den Organismus darstellt. Krebspatienten essen oft weniger als sie sollten und bauen schneller Muskulatur ab. Das ist gefährlich. So ist in der Vorbereitung die Gewährleistung einer "normokalorischen" Ernährung zur Vermeidung eines Gewichtsverlusts extrem wichtig. Durch Einnahme einer proteinreichen Zusatznahrung kann man in Kombination mit Bewegung viel erreichen. Eine Trinklösung von nur 200 ml, aber hoher Energiedichte, kann hier sehr hilfreich sein. Gerade auch für ältere Menschen, die nicht mehr so gut kauen können.