Die Gallenblase ist ein kleines, birnenförmiges Organ an der Rückseite der Leber, das Gallensaft speichert. Davon fasst sie rund 50 Milliliter, die sie und täglich mehrmals, nämlich zu den Mahlzeiten, in den Zwölffingerdarm abgibt. Der Gallensaft spaltet die wasserunlöslichen Fette aus der Nahrung auf und macht sie gewissermaßen wasserlöslich. Es ist also so ähnlich wie beim Abwasch wo das Spülmittel Töpfe und Pfannen von Fett befreit.

Innerhalb eines Tages werden circa 700 bis 1.200 Milliliter Gallensaft in der Leber gebildet und in kleinen Mengen an die Gallenblase abgegeben, wo er nicht nur gespeichert, sondern auch verdickt wird. Gallensaft besteht zu über 80 Prozent aus Wasser, der Rest sind Gallensäuren, Gallenfarbstoffe und Salze.

Gallenprobleme und Herzleiden – ein neuer Zusammenhang

Gallensteine können nicht nur Auslöser für eine Gallenkolik sein, sondern auch Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. In Potsdam haben Forscher des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung beide Krankheiten im Zusammenhang betrachtet, wie Studienleiter Professor Dr. Heiner Boeing erläutert: "Wir wollten wissen, ob Gallensteine ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen bedeuten. Diese Frage wurde bisher noch sehr wenig untersucht." Dafür wurden die Daten einer umfangreichen Langzeit-Beobachtungsstudie genutzt und unter neuen Aspekten ausgewertet. "Wir haben in Deutschland in den Jahren 1994 bis 1998 über 50.000 Personen befragt und sie dann in eine Langzeitstudie, eine sogenannte Kohortenstudie, aufgenommen. Diese Personen haben uns dann über die letzten 20 Jahre berichtet, welche Erkrankungen aufgetreten sind", beschreibt Boeing die Herangehensweise. Das Ergebnis: Bei Menschen mit Gallensteinen erhöht sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 24 Prozent.

Was heißt das für die Praxis? Prof. Dr. Heiner Boeing ist vorsichtig mit vorschnellen Schlussfolgerungen, denn noch ist die Ursache für den Zusammenhang von Herzleiden und Gallensteinen nicht geklärt. Trotzdem sollten Patienten und Ärzte diesen Zusammenhang im Blick haben, rät er: "Unsere Erkenntnis könnte für den behandelnden Arzt eine wichtige Information insofern sein, als dass er neben den Gallensteinen auch noch nach anderen Risikofaktoren schaut, um dann den Patienten entsprechend zu beraten."

Am hilfreichsten ist wahrscheinlich eine Änderung des Lebensstils. Sie ist auf jeden Fall besser als eine Entfernung der Gallenblase, denn die senkt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen nicht, sondern erhöht es sogar um 32 Prozent. Das liegt wohl vor allem daran, dass nach der operativen Gallenblasenentfernung der Blutfettspiegel in der Leber steigt.

Gallengrieß und Gallensteine

15 Gramm Fett täglich sind nötig, um ein Zusammenziehen der Gallenblase auszulösen. Damit bleibt der Gallensaft in Bewegung. Bewegt er sich nicht mehr, bilden sich kleine Kristalle oder Gallengries – die Vorstufe zu Gallensteinen.