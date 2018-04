Bereits seit Jahrhunderten ist die gesunde Wirkung des Gartens bekannt. Schon im alten Ägypten oder bei den Römern waren die sogenannten Lustgärten Orte der Erholung. Auch heute ist der Garten für viele Menschen eine Ruhe-Oase, ein Zufluchtsort vom oftmals hektischen Alltag. Dabei gibt es im Garten viel zu tun: Beete bepflanzen, Unkraut jäten, Hecken stutzen, Pflanzen gießen – die Liste ist lang. Ist das nicht zermürbender Stress? Nein, im Gegenteil: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass gärtnerische Tätigkeiten an der frischen Luft dabei helfen, Stress abzubauen und mehr Wohlbefinden zu schaffen. Außerdem könne durch das Gärtnern das Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstverwirklichung befriedigt werden, erklärt die Berliner Gartentherapeutin Marlit Bromm. "Der Garten ist gestaltete Natur und ich ganz allein entscheide, wie meine Umgebung aussieht."

Das Konzept der Gartentherapie

Bildrechte: IMAGO Die Gartentherapie macht sich diese heilsame Wirkung zu Nutze. In Ländern wie Australien oder den USA ist sie bereits seit langem erfolgreich etabliert. Nun gewinnt der Garten auch hierzulande mehr und mehr an therapeutischer Bedeutung.Nahezu unbemerkt trainieren die Patienten beim Setzen von Blumenzwiebeln oder Binden eines Kräuterkranzes ihre motorischen und sensorischen Fertigkeiten sowie ihre Konzentrationsfähigkeit. Fachlich geschulte Therapeuten helfen dabei, das erwünschte Therapieziel zu erreichen. "Die Gartentherapie kann aktiv sein – zum Beispiel beim Pflanzen oder Ernten – aber auch passiv, wenn es eher darum geht, die Natur wahrzunehmen und zu genießen", erklärt Marlit Bromm.

Wem hilft die Gartentherapie?

Vor allem für Demenzpatienten ist das Gärtnern eine wirkungsvolle Therapiemethode. Jede Pflanze hat ihre charakteristische Farbe und Form sowie ihren typischen Duft. Sinneswahrnehmungen wie Riechen und Schmecken können den Erkrankten dabei helfen, Erinnerungen wieder hervorzurufen und ihre Motivation zu stärken. Auch für Menschen mit einer psychischen Erkrankung ist diese Form der Therapie oftmals nützlich. Das Gärtnern in einer Gruppe trainiert die Kommunikation untereinander und bringt die Menschen dazu, eine Beziehung zueinander aufzubauen. Menschen, die einen Drogenentzug machen, können sich durch die Gartenarbeit körperlich verausgaben. Anders als im Klinikalltag geben bei der Gartentherapie nicht die Ärzte oder Pfleger den Patienten vor, was sie tun oder lassen sollen. Es gilt allein, dem Rhythmus der Natur zu folgen. Barfuß durch das taufrische Gras spazieren, dem leisen Rauschen der Blätter lauschen, die Nase in den würzig duftenden Rosmarin stecken und die ersten reifen Erdbeeren im Beet probieren. Wir erleben den Garten mit all unseren Sinnen: Man kann ihn fühlen, schmecken, riechen, hören und in seiner vollen Pracht bestaunen.

Gartentherapie ohne Garten

Bildrechte: IMAGO Doch nicht jeder ist körperlich in der Lage, in die Natur hinaus zu gehen, zum Beispiel bettlägerige Patienten. Die Natur kommt dann kurzerhand zu ihnen – in Form von sogenannten "mobilen Gärten". Das sind kleine fahrbare Beete, die von den Patienten im Krankenhauszimmer bepflanzt und gepflegt werden können. Andere Studien zeigen, dass sich sogar ganz kleine Portionen Natur wie ein duftender Blumenstrauß auf dem Stationsflur, Flieder auf dem Nachttisch oder der Blick ins Grüne bei Langzeitpatienten positiv auf die Psyche auswirken können.

Ein virtueller Waldspaziergang

Bildrechte: IMAGO Auch der technische Fortschritt macht beim Thema Garten nicht hat – und ermöglicht Menschen, die das Haus nicht eigenständig verlassen können, einen virtuellen Spaziergang durch den Wald. Durch eine Video-Brille können sie in den Wald eintauchen, sich dort bewegen und umsehen. Für manche Menschen ist das eine echte Chance, erklärt Dr. Benjamin Siemann, Ärztlicher Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums Verhaltenstherapie Falkenried: "Es gibt eben auch Menschen, die sich gar nicht mehr aus dem Haus trauen, zum Beispiel immer dann, wenn sie Sorgen und Ängste haben. Überhaupt kann die Virtual Reality nutzbringend in der Therapie eingesetzt werden." Durch die Brille könne ein Naturerlebnis simuliert und so positiv auf Angstzustände oder Stress eingegangen werden.

Die Gartentherapeutin

Marlit Bromm ist mittlerweile seit knapp zehn Jahren als Gartentherapeutin tätig. "Ich bin auf dem Land aufgewachsen und seit meiner Kindheit von der Natur fasziniert. Sie ist stetig im Wandel und hat ihren eigenen, ganz regelmäßigen Rhythmus." An eine Gärtnerlehre schloss Bromm ein Studium der Gartenplanung an. "An der Arbeit im Garten fand ich immer die Beziehung des Menschen zum Garten besonders spannend. Der Garten ist Ausdruck der Persönlichkeit, jeder plant ihn nach seinen individuellen Wünschen." Auf die Idee, den Garten auch therapeutisch zu nutzen, kam sie durch einen persönlichen Schicksalsschlag. "Mein Vater war schwer krank. Er war sehr naturverbunden, aber durch seine Erkrankung konnte er in seinen letzten Lebensmonaten nicht mehr raus ins Grüne gehen. Also sammelte ich jedes Mal, wenn ich ihn besuchen kam, Grünzeug oder Kastanien ein und brachte so die Natur zu ihm."