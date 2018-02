Der erste Kuss, der Abend vor der Abiturfeier, die Geburt des Enkelkindes: Diese Ereignisse sind in unserem Gedächtnis gespeichert wie auf einer großen Festplatte. Doch nicht nur emotionale Erlebnisse sind dort verankert, sondern auch praktische Kenntnisse, wie laufen zu können, Fahrrad zu fahren oder eine Kaffeemaschine bedienen zu können. All das ist möglich, weil im Gedächtnis bestimmte Dinge verknüpft werden. Diese Informationen werden von Nervenzelle zu Nervenzelle über die Synapsen, die Nervenenden, weitergegeben.

Als 2003 in einer Fernsehshow sah, wie Verona Feldbusch sich ohne Mühe eine zwanzigstellige Zahlenfolge merken konnte, saß Johannes Mallow vor dem Fernseher und dachte: Das will ich auch können! Seit seinem 14. Lebensjahr leidet der Magdeburger unter einer Muskelerkrankung, die seinen Körper schwächt. Seither konzentriert er sich mit voller Kraft auf seinen Geist. Johannes Mallow begann, sich ausgiebig mit Gedächtnissport und verschiedenen Lern- und Merktechniken auseinanderzusetzen. 2008 war er dann das erste Mal Deutscher Meister, 2013 sogar Weltmeister im Gedächtnissport. Zwanzigstellige Zahlen, Namen oder historische Ereignisse sind seither kein Problem mehr. Das Gute daran: Gedächtnistraining ist wie Sport. Mit den entsprechenden Strategien lässt es sich erlernen.

Will er sich beispielsweise die Wörter: Butter, Eier, Brot, Gurke und Käse merken, beginnt er an der Wohnungstür. Beim Öffnen der Wohnungstür fällt sein Blick auf den Schuhschrank.

So stellt er sich vor, auf dem Schuhschrank liegt die Butter, die Eier liegen an der Garderobe, das Brot auf der Sitzbank im Flur. Geht er weiter in die Küche, liegt auf der Küchenzeile die Gurke und auf dem Küchentisch der Käse. So geht er Schritt für Schritt durch die eigene Wohnung und verknüpft die Dinge, die er sich merken möchte, mit den Einrichtungsgegenständen.