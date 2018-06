Klassisches Grillen bedeutet hohe Hitze von unten, Rost drüber, schnelle Garung. Doch sowohl bei den Grillverfahren, bei den entsprechenden Geräten als auch bei den bevorzugten Zutaten hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Die Ansprüche wachsen, beobachtet auch unser Experte am Grill vor dem MDR-Studio. Andreas Bräuer ist Chef der 1. Deutschen Grill & BBQ Schule. Von seinen Kursteilnehmern erfährt der Erfurter immer häufiger eines: "Man spürt einen gewissen Verdruss. Viele haben die immer gleiche verbrannte Bratwurst und das Nackensteak einfach satt. Klar, das ist immer noch der Standard. Aber die Leute sagen sich, da muss es doch auch mehr geben!" Und das gibt es. Ob es um langsam gegarte größere Fleischstücke geht, um Marinaden oder "Rubs", mit denen das Grillgut eingerieben wird, um Meeresfrüchte, Obst vom Grill oder um Gartechniken wie das immer beliebter werdende Barbecue oder die Zubereitung im so genannten Dutch Oven.

Kohle, Gas oder elektrisch?

Viele Grill-Fans sind überzeugt, dass Wurst oder Steak nur von einem Holzkohlegrill richtig gut schmecken. Doch das ist ein Vorurteil. Wenn Holzkohle durchgeglüht ist, gibt sie nämlich kaum Aroma an das Grillgut ab. Was riecht, ist nur der Rauch, der entsteht, wenn Fett in die Glut tropft – und das sollte beim gesunden Grillen besser vermieden werden. Wer tatsächlich echtes Raucharoma erzeugen will, kann Holz-Chips miterhitzen. Dazu braucht es allerdings nicht zwingend einen Holzkohlegrill, denn das geht auch mit Gas- oder Elektrogrillgeräten.

Indirekt grillen

Auf dem traditionellen Ständergrill wird direkt gegrillt, das heißt, die Lebensmittel liegen unmittelbar über der Glut. Beim indirekten Grillen ist das anders. Dafür brauchen Sie einen Grill mit Deckel. Fleisch, Fisch oder Gemüse werden dann auf dem Rost nicht direkt über der Hitzequelle platziert, sondern links oder rechts davon. Dann kommt der Deckel drauf. Die Hitze umstreift das Grillgut, steigt unter den Deckel, wo sie reflektiert wird und von oben wieder auf die Lebensmittel trifft. Diese Garmethode ist schonender, erhitzt gleichmäßiger und hat den Vorteil, dass weder Fett noch Marinade in die Glut tropfen können. Dadurch entsteht weniger gesundheitsgefährlicher Qualm.

Barbecue

Bildrechte: IMAGO Auch beim Barbecue-Verfahren wird indirekt gegart. Meist erfolgt es in einem sogenannten "Smoker", einem Gerät, das zwei Kammern hat. In der einen Kammer wird Holz entzündet. Der heiße Rauch wird dann in die andere Kammer geleitet, wo er die Lebensmittel sanft und oft extrem langsam gart.

Dutch Oven

Bildrechte: IMAGO Viele Grillfreunde, die nach neuen, aber nicht allzu aufwändigen Zubereitungsmethoden suchen, stoßen auf die sogenannten Dutch Ovens. Das sind gusseiserne Töpfe in verschiedenen Größen mit kleinen Füßen, die direkt in die Glut gestellt werden können. Auch auf ihren Deckel lässt sich Glut häufen. Die schweren Deckel schließen relativ dicht ab, sodass sich in den Töpfen ein leichter Überdruck bildet. Diese Garmethode lässt sich am ehesten mit dem Schmoren vergleichen. Die Hitze wirkt gleichmäßig von allen Seiten auf die Zutaten ein. Auch empfindliche Lebensmittel geraten besonders saftig. Die Gefahr des Verbrennens besteht kaum. Grill-Experte Andreas Bräuer: "Da können Sie entspannt danebensitzen, Zeitung lesen, Bier trinken und mit den anderen Gästen quatschen." Die Zubereitung der Gerichte im Dutch Oven dauert dann auch zwischen einer und drei Stunden.

Grill-Gefahren

Der Brauch ist offenbar unausrottbar: Jjedes Jahr wieder versuchen Griller, ihre Holzkohle mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten wie Spiritus oder Benzin zu entfachen. Und immer wieder kommt es dabei zu verheerenden Verpuffungen. Besonders tragisch: Die am schwersten Betroffenen sind oft Kinder, die im Augenblick der Explosion neben dem Grill stehen. Weil sie kleiner sind, treffen die Flammen sie im Gesicht. Deshalb sollte Holzkohle am besten immer mit einem Grillkamin entzündet werden. Das ist schnell, bequem und gefahrlos.