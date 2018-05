Es geht um die Wurst

Jeder kennt die Redewendung: "Es geht um die Wurst." Sie besagt, dass eine wirklich wichtige Entscheidung ansteht. Doch woher stammt diese Redewendung eigentlich?

In früheren Zeiten gab es Spiele für das einfache Volk, bei denen eine Wurst geangelt oder geschnappt werden sollte. Der Preis für den Gewinner war häufig eine Wurst. Zu damaligen Zeiten etwas sehr Wertvolles, war Wurst doch sehr teuer und stand bei einfachen Leuten daher sehr selten auf der Speisekarte.

Heute aber ist Wurst so billig, dass niemand mehr darauf verzichten muss. Im Gegenteil: Mittlerweile essen die Menschen so viel Wurst, dass Ernährungswissenschaftler und Ärzte warnen, denn pro Woche sollten zwischen 300 und 600 Gramm Fleisch- und Fleischerzeugnisse verzehrt werden, mehr aber nicht.



Doch schaut man sich die Statistik an, fällt auf, besonders in Ostdeutschland und in Bayern ist der Wurstverzehr zu hoch. Laut dem Fleischatlas der Heinrich-Böll-Stiftung verzehren Männer in Thüringen beispielsweise 172 Gramm Wurst pro Tag, Frauen in Sachsen-Anhalt 95 Gramm.

Rechnet man das auf eine Woche hoch, ist es in beiden Fällen mehr als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt.

Wurstverzehr und Herzinfarkt

Wissenschaftler vermuten, dass dieser übermäßige Wurstverzehr auch eine Ursache für die überdurchschnittlich hohe Zahl an Herz-Kreislauferkrankungen und kardiovaskulär bedingten Todesfällen pro Jahr ist.

Wurst enthält neben einer großen Menge Kochsalz auch sehr viele tierische Fette, die wiederum zu den gesättigten Fetten gehören. Wer aber regelmäßig gesättigte Fette zu sich nimmt, riskiert einen Anstieg des Cholesteringehalts im Blut. Gesättigte Fette stecken nicht nur in Wurst, sondern auch in anderen tierischen Lebensmitteln, wie Butter, Sahne oder fettreichem Käse.

Cholesterin im Blut

Cholesterin ist in kugelförmigen Teilchen aus Eiweiß und Lipiden, also Fetten, verpackt und wird im Blut transportiert. Über Rezeptoren in den Zellen wird LDL, das sogenannte "böse" Cholesterin, aufgenommen. Haben die Zellen ausreichend Cholesterin aufgenommen, transportiert HDL, das sogenannte "gute" Cholesterin, die Überschüsse zurück zur Leber.

Ist allerdings ständig zu viel LDL-Cholesterin im Blut, lagert es sich in den Gefäßwänden ab. Sie verfetten und es entsteht eine Atherosklerose, umgangssprachlich auch als Gefäßverkalkung oder Arteriosklerose bezeichnet. Dadurch fließt das Blut schlechter und es kommt zu einer Unterversorgung der Gewebe mit Sauerstoff. Durch Aufreißen der Ablagerungen kann es zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall kommen.

Ernährungswissenschaftler stellen herzgesunde Wurst her

Die Universitäten Halle, Jena und Leipzig haben sich zu einem Forschungsverbund zusammengeschlossen, um beliebte traditionelle Lebensmittel in ihrer Rezeptur so zu verbessern, dass ihre Nähstoffzusammensetzung sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Ein Teil des Fettes soll durch Ballaststoffe oder pflanzliches Protein sowie durch physiologisch wertvolle mehrfach ungesättigte Fettsäuren ersetzt werden.

Hintergrund ist die sehr energiedichte Ernährung großer Bevölkerungsteile. Was hier auf dem Speiseplan steht, ist oft reich an gesättigten Fetten und Zucker. Das führt unter anderem zu einem erhöhten Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowie dadurch bedingte Todesfälle. Eine große wissenschaftliche Studie, welche in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde, konnte zeigen, dass weltweit hinter jedem fünften Todesfall eine falsche Ernährung als eine der entscheidenden Ursachen steht. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist der Anteil sogar noch höher, mehr als 40 Prozent sind in Ländern wie den USA oder Deutschland durch eine unausgewogene Ernährung bedingt. Zu wenig Gemüse oder Fisch, dafür aber zu viel Wurst lautete das Fazit der weltweit größten Ernährungsstudie "Global Burden of Disease", welche 2017 ausgewertet wurde.

Laut Weltgesundheitsorganisation aber können mehr als 80 Prozent aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Änderung der Ernährung und des Lebensstils verhindert werden. Eine Aufgabe für Wissenschaftler, Ärzte und Ernährungsexperten.

Derzeit verändern die Wissenschaftler aus Halle, Jena und Leipzig die Wurstrezepturen und ersetzen die tierischen Fette dort unter anderem durch Fischöl oder Lupinensamen. Fischöl ist reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Lupinen dagegen sind reich an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren und enthalten zudem noch an Protein.

Fünf Tipps für eine herzgesunde Ernährung

Essen Sie einfach mal etwas weniger. Die meisten Menschen essen einfach zu viel. Essen Sie mehr Gemüse. Obst sollte aufgrund seines Fruchtzuckergehalts erst an zweiter Stelle stehen. Reduzieren Sie Ihren Salzkonsum! Statt Chips am Abend, lieber eine Handvoll Nüsse! Meiden Sie Fast Food!

Beim Essen gilt: Es gibt keine einzelnen herzgesunden Lebensmittel, sondern in der Abwechslung liegt der Schlüssel. Wer abwechslungsreich isst, ernährt sich ausgewogener.

"Die gesündesten Blutgefäße der Welt"

Unter diesem Titel veröffentlichte die "Süddeutsche Zeitung" die Ergebnisse eines Forschungsprojektes, bei der Wissenschaftler die Blutgefäße eines bolivianischen Eingeborenenstammes, der Tsimane, untersucht haben. Die Männer und Frauen hatten im Erwachsenenalter Blutgefäße, wie sie in den Industrienationen nur Kinder haben: elastisch und fast ohne Ablagerungen.