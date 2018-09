Entwarnung bei PET-Flaschen

Auch Trinkflaschen aus dem Kunststoff PET haben einen schlechten Ruf. Lange Zeit standen die Plastikwasserflaschen im Verdacht, Kunststoffteilchen an die Flüssigkeiten abzugeben. Stehen die vollen Flaschen zum Beispiel längere Zeit in der Sonne oder werden sie mehrmals neu befüllt, kann das Wasser leicht chemisch schmecken. Neuere Untersuchungen konnten zeigen, dass zwar tatsächlich Stoffe aus dem Kunststoff in die Getränke wandern, allerdings in so geringen Mengen, dass sie nicht als gesundheitsgefährdend eingeschätzt werden. Da die Flasche hart und stabil sein soll, stecken in PET-Wasserflaschen auch keine Weichmacher.

Allzu oft sollte man die Trinkflaschen dennoch nicht wieder auffüllen. Grund dafür ist jedoch nicht der Kunststoff, sondern die Hygiene. Da die Flaschen selten heiß genug ausgespült werden, können sich nach längerem Gebrauch Bakterien ansiedeln.

Mikroplastik in Kosmetik

Bildrechte: dpa Als Mikroplastik werden Kunststoffteilchen mit einer Größe von weniger als fünf Millimetern bezeichnet. Sie können fest oder flüssig sein. Diese kleinsten Plastikteile, sogenannte synthetische Polymere, werden für kosmetische Produkte chemisch hergestellt und stecken in vielen Drogerieartikeln: In Peelings wirken sie als Schleifmittel, in Cremes sorgen sie als Bindemittel für ein geschmeidiges Gefühl und in Shampoos für gute Kämmbarkeit der Haare. Auch in Lippenstiften, Deos oder Rasierschaum sind sie enthalten. Eigentlich brauchen Kosmetika die künstlichen Plastikteile nicht. Früher wurden natürlich vorkommende Stoffe wie zum Beispiel Sand oder grobes Salz für Peelings verwendet. Doch diese Inhaltsstoffe kosten die Kosmetikindustrie mehr Geld.

Noch sind die Auswirkungen auf die Gesundheit relativ wenig erforscht. Bisher gehen Wissenschaftler davon aus, dass die kleinen Partikel vom Körper zwar aufgenommen, aber einfach wieder ausgeschieden werden und so keinen Schaden anrichten. Dennoch es gibt ein Problem: Die winzigen Teilchen sind so klein, dass sie von Kläranlagen nicht gefiltert werden. Gelangen sie über den Ausfluss im Waschbecken in Flüsse, Seen und Meere, binden sie dort schädliche Giftstoffe wie Pestizide und andere Umweltgifte. Fische nehmen sie auf und so landen die Schadstoffe schließlich irgendwann auf unseren Tellern.

Oft ist es ohne Chemiekenntnisse nur schwer zu erkennen, ob ein kosmetisches Produkt Mikroplastik enthält. Die Partikel können sich zum Beispiel hinter Bezeichnungen wie Acrylates Copolymer (AC), Methicone, Siloxane oder Polyacrylate (PA) verstecken. Auf der Internetseite des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland findet sich eine Produktliste, die alle Hersteller und Marken von Produkten mit Mikroplastik auflistet. Auch kostenlose Apps fürs Smartphone wie "CodeCheck" oder "Beat the Mikrobead" helfen dabei, die Stoffe beim Einkauf zu erkennen. Beim Scannen des Strichcodes mit dem Handy werden alle Informationen angezeigt. Zertifizierte Naturkosmetik ist generell frei von Kunststoffen. Man erkennt sie unter anderem am "NaTrue"-Siegel.