Wann muss ich zum Arzt?

Unter normalen Umständen bekämpft der Körper die Erkältungs- und Grippeviren erfolgreich selbst – dazu braucht er in der Regel bis zu einer Woche. Dauern die Beschwerden an oder kommen weitere bakterielle Infektionen wie Bronchitis oder eine Mittelohrentzündung hinzu, sollte der Arzt aufgesucht werden. So lassen sich mögliche Komplikationen vermeiden. Bei älteren Menschen, Kleinkindern oder chronisch Kranken wird ein Arztbesuch in jedem Fall empfohlen.

Welche Medikamente helfen bei Erkältung und Grippe?

Bildrechte: colourbox Da es sich bei Erkältung und Grippe um Virusinfektionen handelt, helfen Antibiotika nicht weiter, denn diese Mittel wirken nur gegen bakterielle Infektionen. Gegen Viren wirkende Medikamente, sogenannte antivirale Medikamente, müssen in der Regel nicht eingenommen werden. Außer, der Betroffene leidet unter Vorerkrankungen. Dann gilt: antivirale Medikamente so früh wie möglich einnehmen. Denn sie verhindern die Vermehrung der Viren und sind nur am Anfang der Grippeerkrankung sinnvoll.

Was taugen Erkältungsmittel aus der Apotheke?

Wer sich krank und schlapp fühlt, will vor allem eins: schnell wieder gesund werden. Erkältungsmittel aus der Apotheke, die schnelle Genesung versprechen, sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Im Allgemeinen braucht der Körper Zeit, um die Viren zu bekämpfen. Abgeraten wird deshalb explizit von Medikamenten, die gegen mehrere Symptome gleichzeitig helfen sollen. Denn die Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen in den Präparaten ist oft nicht sinnvoll und belastet den Körper zusätzlich. Viele „Wunderpillen“ enthalten Antihistaminika, die müde machen. Um diese Wirkung aufzuheben, werden den Präparaten oft aufmunternde Stoffe wie zum Beispiel Koffein zugesetzt. Das wiederum kann bei manchen Erkrankten zu Herzrasen oder erhöhtem Blutdruck führen. Eine Erkältung oder Grippe muss auskuriert werden - da hilft vor allem, sich auszuruhen und körperliche Belastung zu vermeiden. Aber es gibt auch wirksame Mittel, die über die Zeit der Erkrankung hinweghelfen und die Symptome lindern:

Tipps von Apothekerin Dr. Anne-Kathrin Habermann, Leipzig

Bei Kopf- und Gliederschmerzen kann man ein gut verträgliches Schmerzmittel wie Paracetamol einnehmen. Außerdem wirkt es fiebersenkend. Mehr als drei Tage sollte man allerdings nicht zu den Tabletten greifen.

Bildrechte: IMAGO Wer Halsschmerzen hat, kann es zunächst mit Hausmitteln versuchen. Man kann z.B. Honig zu lutschen, denn der wirkt desinfizierend und beruhigend. Gleiches gilt für Eiswürfel und Salbeitee. Hilft das nicht weiter, gibt es in der Apotheke verschiedene Lutschtabletten, die den Schmerz betäuben.



Bei Husten gilt es in erster Linie den Schleim zu lösen. Das wird durch warme Getränke unterstützt. Zusätzlich kann man einen Hustensaft auf Thymian- oder Efeubasis anwenden. Trockener Reizhusten hingegen muss vor allem befeuchtet werden; auch hier kann Honig beruhigend wirken. Zu Hustenstillern sollte man - wenn überhaupt - dann möglichst nur zu welchen auf pflanzlicher Basis greifen. Denn chemische Mittel machen oft zusätzlich müde.

Bildrechte: IMAGO Der verstopften Nase tut frische Luft gut. Aber meist ist auch ein abschwellendes Nasenspray nötig. Es hilft vor allem nachts, die Atemwege freizuhalten. Ein Nasenspray sollte nicht länger als sieben Tage benutzt werden.



Trockene Schleimhäute können befeuchtet werden, indem mit Kamille oder leicht ätherischen Ölen inhaliert wird. Auch das Lutschen von zuckerfreie Bonbons oder Panthenoltabletten hilft, denn sie regen den Speichelfluss an.

Ist die jährliche Grippe-Impfung sinnvoll?