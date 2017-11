Der Körper eines erwachsenen Mannes enthält etwa ein halbes Kilo Salz. Es erfüllt vielfältige Aufgaben im Organismus. Salz reguliert den Flüssigkeitshaushalt, steuert den Blutdruck und hat wichtige Funktionen für Nerven, Verdauung und Stoffwechsel. Vor allem über den Urin, aber auch über Schweiß, Tränen und Spucke verlieren wir ständig Salz. Im Zuge von Blutverlust kann der Körper so viel Salz einbüßen, dass dies bedrohlich wird. Lethargie und Bewusstlosigkeit sind mögliche Folgen. Unterhalb einer bestimmten Schwelle besteht sogar Lebensgefahr. Darum sind in solchen Notfällen Infusionen mit Kochsalzlösung lebensrettend. Die Lösung enthält dieselbe Salzkonzentration wie die Körperflüssigkeiten und gleicht so den Verlust aus. Salz kommt zudem bei Gelenk-, Atemwegs- und Hauterkrankungen zum Einsatz.

Therapien mit Salz

Sole-Photo-Therapie

Besonders bei Patienten mit Schuppenflechte und Neurodermitis hat sich die Sole-Photo-Therapie bewährt. Sie ist eine verträglichere Alternative zu Kortison, mit dem solche Hauterkrankungen üblicherweise behandelt werden. Die Therapie gleicht einer Badekur am Toten Meer. Zunächst badet der Patient zwanzig Minuten in konzentrierter Salzsole. Das beruhigt die entzündete Haut und macht sie durchlässiger für die anschließende Bestrahlung mit UV-Licht. Erste Erfolge sind meist nach etwa zwanzig Behandlungen sichtbar. Diese sollten zwei- bis viermal wöchentlich durchgeführt werden.

In großen Solebädern sorgt das Salz für Auftrieb und Leichtigkeit im Wasser, was vor allem Patienten mit Gelenkbeschwerden zugute kommt. Wassergymnastik im Solebad ist daher eine gesunde Alternative für Menschen, die sich an Land nur schwer bewegen können, weil hier die Gelenke, Bänder und Muskeln entlastet werden. Das Baden in Sole darf jedoch nicht übertrieben werden, denn der Kreislauf wird dabei stark beansprucht, so dass man seine Runden im Solebad nicht länger als zwanzig Minuten drehen sollte. Außerdem ist anschließende Ruhe Pflicht! Ohnehin sollte vorher mit dem Arzt besprochen werden, inwieweit der individuelle Gesundheitszustand ein Solebad zulässt.

Diese ehemaligen Anlagen, die man in Orten findet, die über eine Solequelle verfügen, dienten der Salzgewinnung. Sie bestehen aus einem Gerüst, das mit Reisigbündeln angefüllt ist, über die Sole geleitet wird. Indem dabei Wasser verdampft, steigt der Salzgehalt. Wenn die Sole durch die Reisigbündel rieselt, werden winzige Tröpfchen Salzwasser an die umgebende Luft versprüht. So entsteht in der Nähe einer solchen Anlage eine Art künstliche Seeluft. Gradierwerke werden darum heute vornehmlich zu Kur-Zwecken genutzt, um Erkrankungen der Atmungsorgane zu lindern. Deutschlandweit gibt es 28 Gradierwerke, unter anderem in Bad Kösen, Bad Salzungen und Bad Salzelmen.

Salzgrotten

Salzhaltige Luft findet man auch in künstlichen Salzgrotten, die inzwischen in vielen Städten eröffnet wurden. Asthmatiker, Patienten mit chronischer Bronchitis oder Lungenerkrankungen profitieren ebenso wie Menschen mit Hautproblemen von der hohen Luftfeuchtigkeit durch salzhaltige Sprühnebel.

Salz als Hausmittel – ein Alleskönner

Wer kennt sie nicht, die altbewährten Hausmittel gegen die kleinen Wehwehchen des Alltags? Auch Salz kann sich als "Allroundtalent" in die Liste der häuslichen Heilmittel einreihen.

Ob Salzgurgeln oder Salz–Deo gegen strengen Körpergeruch - die Vielfalt ist groß! Doch nicht alle Hausrezepte bringen etwas. Das heiße Dampfbad gegen Husten und Heiserkeit ist eine Binsenweisheit. Das Salz geht nicht in den Dampf über und kann so auch nicht die Atemwege erreichen. Das würde nur mit einem richtigen Vernebler funktionieren.

Bewährte Hausrezepte

Gurgeln mit Salzwasser

Lindert Schmerzen bei Entzündungen im Hals- und Rachenraum. Dazu wird ein Esslöffel Salz in einem Liter Wasser aufgelöst. Außerdem sorgt die Lauge für ein basisches Milieu, das Bakterienwachstum verhindert.



Nasendusche

Hilft bei häufigen Entzündungen der Nasennebenhöhlen, Heuschnupfen und beginnender Erkältung. Für die Lösung ist etwa ein Gramm naturbelassenes Kristallsalz auf 100 Milliliter lauwarmes Wasser zu geben. Die Salzlösung feuchtet die Schleimhäute an und lässt sie abschwellen.

Salzwickel

Ein Hausmittel gegen Husten und Erkältungen. Dazu einige Esslöffel Salz in einer Pfanne erhitzen und anschließend in ein Leinentuch einschlagen. In ein Handtuch wickeln und auf die Brust legen. So lange ruhen wie es angenehm ist.

Salzsocke

Sie lindert heftige Ohrenschmerzen und ist besonders bei Kindern mit Mittelohrentzündung zu empfehlen. Dazu wird eine Baumwollsocke mit ca. einer Handvoll Salz gefüllt. Damit das Salz in der Socke bleibt, diese gut verknoten oder mit einem Strick fest zubinden. Jetzt die Socke in eine Bratpfanne legen und sie zusammen mit dem Salz erwärmen. Falls die Socke zu heiß ist, kann man sie noch in einen Wollstrumpf stecken oder mit einem Handtuch umwickeln. Tipp: Achten Sie darauf, dass die Socke möglichst hell ist. Andernfalls riskieren Sie ein Abfärben der Socken!