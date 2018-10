Kleingärtner Heinz Kohlmann aus Dresden genießt in diesen Tagen die Früchte seiner Arbeit. Ganz vorne dabei ist die rote Bete: "Mein Favorit ist eigentlich die sauer eingelegte rote Bete. Und ganz toll finde ich eine schöne warme Rote-Bete-Suppe zum Abendessen. Rote Bete mit Kartoffeln, ein bisschen saure Sahne dazu, das ist so mein Ding." Doch die Rote Bete ist nicht nur für ihren guten Geschmack bekannt. Die Ernährungsberaterin Susanne Bilz empfiehlt ihren Patienten die Knollen auch aus gesundheitlichen Gründen: "Die rote Bete ist eigentlich eine Nährstoffbombe. Sie hat sehr viel Eisen für die Blutbildung, Vitamin C für das Immunsystem und Folsäure, ein B-Vitamin, was an sehr vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist. Und die rote Bete hat noch Stoffe, die den Leberstoffwechsel anregen, den Gallenfluss erhöhen und somit die Fettverdauung anregen." Also ist die Knolle ein wahres Superfood! Sie hat positive Auswirkungen auf die verschiedensten Bereiche des menschlichen Körpers!

Bildrechte: IMAGO

Rote Bete fördert die Regeneration beschädigter Muskeln. Außerdem senkt sie den Blutdruck. Der Verzehr stärkt das Herz und macht das Gehirn fit. Außerdem steigert sie die körperliche Ausdauer um zwei Prozent, wirkt also wie ein Bio-Dopingmittel. Doch sie hat auch Nachteile, zum Beispiel große Mengen an Nitrat. Die Oecotrophologin Susanne Bilz erklärt: "Das Problem ist, dass Nitrat in Nitrit umgewandelt werden kann und dann in Nitrosamine, und diese sind krebserregend. Aber es gibt da eine Möglichkeit, das ist die Zugabe von Vitamin C. Durch Vitamin C, zum Beispiel durch Zitronensaft, kann die Bildung der Nitrosamine vermindert werden." Obwohl es Rezeptideen für rote Bete wie Sand am Meer gibt, sollte man die Knollen also nur in Maßen genießen. Einmal in der Woche Rote Bete ist aber unproblematisch. Deshalb lässt sich Heinz Kohlmann nicht stören und nascht seine Rote Bete weiter. Die Knollen enthalten zudem den Farbstoff Betanin, sagt Susanne Bilz: "Zum einen ist Betanin eine effektive Antioxidans und schützt die Gefäße vor freien Radikalen und damit vor Arteriosklerose. Es wirkt zum anderen auch krebs- und entzündungshemmend. Und das Beste überhaupt: Betanin ist beteiligt an der Bildung von Glückshormonen." Vielleicht entspannt sich Heinz Kohlmann gerne mit Chips und Saft aus Roter Bete.