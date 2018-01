Unser Herz ist nur so groß wie eine Faust, bewegt im Laufe eines Lebens aber so viel Blut, wie ein ganzer Öltanker fassen würde. Es arbeitet Tag und Nacht. Und wenn es versagt, geht es um Leben und Tod. Am Herz zu erkranken, trifft uns sprichwörtlich mitten ins Herz. Es ist unser Motor und Sitz unserer Gefühle. Und deswegen macht es auch Angst, wenn Rhythmusstörungen, eine Herzschwäche oder Klappendefekte es aus dem Takt bringen.

Herzschwäche bleibt häufig lange unerkannt

Schätzungen gehen davon aus, dass etwa drei Millionen Menschen in Deutschland an einer Herzschwäche leiden. Die Symptome entwickeln sich oft schleichend über Monate und Jahre hinweg. Tückisch. Denn oft wird die Krankheit erst im fortgeschrittenen Stadium erkannt. Eine mangelnde Herzleistung äußert sich anfangs durch Atemnot bei körperlichen Belastungen, man ist einfach schnell außer Puste. Weitere Warnzeichen sind Wassereinlagerungen vor allem in den Beinen, Müdigkeit oder vermehrtes nächtliches Wasserlassen. Alles Symptome, die so mancher auf "das Alter" oder "Trainingsmangel" schiebt – ein Trugschluss.