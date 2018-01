Prinzipiell können wir alle Formen an Rhythmusstörungen mit dem Katheter angehen. Die Frage ist nur, an welcher Stelle der therapeutischen Maßnahmen. Das hängt im Wesentlichen vom Patienten ab. Manche bevorzugen eher einen medikamentösen Therapieversuch, andere möchten lieber gleich die potentiell heilende Ablation durchführen lassen.

Diese Wiederholungseingriffe sind ein Problem, welches wir nach wie vor haben. Das liegt meist daran, dass wir an der einen oder anderen Stelle zu wenig Energie mit dem Katheter abgegeben haben. Und das liegt vor allem daran, dass wir eins nicht wollen: nämlich, dass zu viel Energie abgegeben wird. Zu viel würde bedeuten, wir würden umgebende Strukturen in Mitleidenschaft ziehen, die Speiseröhre oder den Zwerchfellnerv verletzen. Und das wäre für den Patienten weitaus dramatischer, als wenn er sich einem zweiten Eingriff unterziehen muss. Die Sicherheit des Patienten geht vor.

In der Regel dauert die Behandlung zwei bis drei Stunden. Danach sind die Patienten gleich wieder wach, müssen aber noch sechs Stunden still liegen. In der Regel können sie am nächsten Tag entlassen werden. Etwa drei Monate lang müssen die Patienten noch Blutverdünner einnehmen.