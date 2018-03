Gegen Schlaflosigkeit wird eine Therapie eingesetzt, die eigentlich gegen Depressionen entwickelt wurde. Sie hilft auch bei Schlafproblemen. Ärzte nennen Sie Restriktionstherapie. Christiane Hirn, Somnologin und Psychiaterin aus dem St. Hedwig Krankenhaus in Berlin, erklärt: dazu."Die Restriktionstherapie ist eine sehr effektive Methode, um den Schlaf wieder zu normalisieren. Es funktioniert so, dass man die Zeit im Bett verkürzt und dadurch eine Erhöhung des Schlafdrucks erzielt."

In der Klinik für Schlafmedizin werden die Patienten zunächst gründlich untersucht, um ernsthafte Krankheiten als Ursache für die Schlaflosigkeit auszuschließen. Anschließend sollen sie lernen, mit maximal 5 Stunden Schlaf auszukommen. Viele Patienten haben nach so einer Therapie das erste Mal wieder ruhige Nächte, in denen sie endlich durchschlafen können.

Schlafräuber auf Rezept

Manche Substanzen von Medikamenten beeinflussen den Schlafrhythmus. Bildrechte: IMAGO Was viele Menschen nicht wissen: Zahlreiche Medikamente verursachen Schlafstörungen. Ein Blick auf die Inhaltsstoffe oder die Nebenwirkungen schafft Klarheit. Grippemedikamente enthalten oft Koffein. Aber auch Appetitzügler, Bluthochdruckmedikamente oder Herzmittel gehören zu den Arzneien, welche Substanzen enthalten, die den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflussen. Weiter können Statine gegen Fettstoffwechselstörungen, Antibiotika, Migränemittel oder Antirheumatika zu den Verursachern schlafloser Nächte gehören. Wer solche Medikamente verordnet bekommt, die vielleicht den Schlaf beeinflussen, sollte mit seinem Arzt sprechen. Möglicherweise kann man den Einnahmezeitpunkt der Tabletten auf den Morgen verlegen oder der Arzt verschreibt ein Alternativmedikament mit anderen Wirkstoffgruppen.

Chronisch Müde - durch CFS

Müde, erschöpft, kraftlos. Das sind Symptome des CFS (englisch: Chronic Fatigue Syndrome) - zu deutsch: Chronisches Erschöpfungsyndrom. Immunologin Prof. Carmen Scheibenbogen arbeitet an der Charite Berlin. Sie ist ist eine der wenigen weltweit, die diese Krankheit erforschen. Den Krankheitsverlauf von Renate Annies beschreibt sie als sehr typisch. "Das ist immer so. Der ganz typische Patient, der bis dato immer gesund war, erkrankt an einem Infekt. Das kann auch ein banaler Atemwegsinfekt sein und dann erholt er sich nicht mehr davon.", erklärt die Medizinerin.

CFS ist eine Art Autoimmunerkrankung, bei welcher der Energiestoffwechsel in den Zellen gestört ist. Bisher gab es dafür kaum Heilungschancen. Doch das Charite-Team hat gerade in einer ersten kleinen Studie eine neue Therapie getestet. Das Prinzip: Die krankmachenden Antikörper werden aus dem Blut gewaschen. Bei 70 Prozent der Patienten besserten sich die Symptome und 30 Prozent geht es langfristig deutlich besser. Bevor diese Therapie Patienten per Rezept helfen kann, müssen noch weitere Studien bis zur Zulassung den Weg ebnen.

5 Tipps gegen Schlaflosigkeit