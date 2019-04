Die Stadt Leipzig gab an, keine Zahlen zu Hundebissen zu führen. Die Uniklinik Leipzig spricht von rund 50 zu behandelnden Tierbissen im Jahr 2018 allein in der Kinderchirurgie, die meisten davon durch Hunde oder Katzen.



Nicht überall differenzieren die Stadtverwaltungen in ihren Statistiken, ob andere Tiere oder Menschen gebissen wurden. In Magdeburg gab es 28 Attacken gegen Menschen. In Erfurt waren es 33. In Chemnitz wurden in allen sieben gemeldeten Fällen Menschen attackiert.