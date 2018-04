Der Düsseldorfer Diabetologe Professor Stephan Martin hatte Zweifel an der Unheilbarkeit von Diabetes. In einer Studie wollte er herausfinden, ob seine Annahme stimmt. Jeder Teilnehmer bekam einen Schrittzähler mit der Aufgabe, täglich 10.000 Schritte zu gehen. Außerdem gab es eine Waage, um sich jeden Tag zu wiegen, und ein Blutzuckermessgerät. Alles war per Internet verbunden, damit die Daten zum Team von Professor Martin geschickt und dort individuell ausgewertet werden konnten. Doch das war noch nicht alles: Alle Teilnehmer bekam einen persönlichen Telefon-Coach, der nicht nur die Daten auswertete, sondern die Patienten auch motivierte.

Außerdem musste natürlich die Ernährung umgestellt werden: hin zu viel Proteinen und wenig Kohlehydraten. Warum das im Rahmen der Studie gut gelungen ist, erklärt Prof. Martin folgendermaßen: "Wenn die Patienten nach zwei bis drei Tagen sehen, wie die Blutzuckerwerte dramatisch abfallen, dann ist das eine Motivation und dann brauchen wir auch gar nicht mehr über Ernährung reden, dann wissen die Patienten, es liegt an der Ernährung. Wichtig ist es dann, dass man die Personen nach und nach in eine vernünftige Ernährung reinbringt. Da ist das wichtige Konzept, was wir nutzen, Low Carb, also wenig Kohlehydrate."



Die Bilanz der Studie: 90 Prozent der Teilnehmer haben extrem abgenommen – und sie brauchen kaum noch Insulin! Das Ziel ist, dass sie gar keins mehr brauchen.