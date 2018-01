Seit dem Vormittag des 26. April 2002 ist am Gymnasium "Johann Gutenberg" in Erfurt nichts mehr so, wie es war. An diesem Tag kommt der ehemalige Schüler Robert Steinhäuser in das Gebäude, tötet 16 Menschen und anschließend sich selbst. Das Gutenberg-Gymnasium erlangt traurige Bekanntheit als Ort, an dem ein Teenager einen schlimmen Amoklauf anrichtete. Die Treppe des Haupteingangs war einige Tage nach der Tat mit einem Blumenteppich überzogen.



(Über den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium berichtet der MDR im Rahmen eines Thementages am 25.04.2017 in Radio und Fernsehen.) Bildrechte: dpa