Eine der häufigsten Operationen in Deutschland

Gewebebrüche werden medizinische auch Hernien genannt. Der am häufigsten operierte Gewebebruch ist der Leistenbruch. Von dem sind Männer aufgrund ihrer Anatomie stärker betroffen als Frauen. Die Stelle, an der die Samenleiter durch die Bauchwand in den Hoden verlaufen, ist die nämlich Schwachstelle des Mannes. Reißt die Bauchwand an dieser Stelle, können Teile des Dünndarms nach außen austreten.

Nicht zu lange warten

Dort, wo die Samenleiter durch die Bauchwand in die Hoden verlaufen, ist für Männer das Risiko eines Leistenbruchs besonders hoch. Bildrechte: IMAGO Weil es keine konservative Behandlungsmöglichkeit gibt, durch die die Lücke im Gewebe von selbst wieder zusammenwächst, sollte ein Leistenbruch immer operiert werden. Es sollte damit auch nicht zu lange gewartet werden, da ansonsten gravierende Darmschäden drohen. Betroffene sollte sich nach einem zertifizierten Hernienzentrum in ihrer Umgebung erkundigen. Das ist eine Art Gütesiegel für Einrichtungen, die auf die Operation von Gewebebrüchen spezialisiert sind.

Die Operation dauert circa 45 Minuten und wird unter Vollnarkose durchgeführt. Die verschiedenen Operationsmethoden erklärt Dr. Andreas Metzig, leitende Oberarzt am Sana Klinikum in Borna: "Prinzipiell gibt es ganz viele verschiedene OP Methoden, letzten Endes kann man das aber runterbrechen auf: entweder Operationen mit Schnitt oder ohne Schnitt. Dieser Patient wird minimalinvasiv operiert."

Ein Leistenbruch sollte immer operiert werden. Bildrechte: IMAGO Bei der sogenannten Schlüssellochtechnik wird ein Kunststoffnetz durch winzige Schnitte in den Bauch des Patienten eingeführt. Anschließend wird es vor der Bruchlücke platziert, sodass die vorhandene Schwachstelle im Bindegewebe großräumig abgedeckt wird. Das Netz muss nicht angenäht werden, es haftet durch das körpereigene Fibrin von selbst an. Erfahrungswerte zeigen, dass Patienten oft gar nicht so lange warten müssen, bis sie zum Beispiel wieder Fahrrad können, wie Dr. Andreas Metzig erklärt: "Vor ganz vielen Jahren, als diese OP-Methoden noch in den Kinderschuhen steckten, da gab es den Radprofi Erik Zabel, der auch einen Leistenbruch hatte und der auch nach genau dieser Operationsmethode, die wir hier heute bei dem Patienten durchführen, operiert worden ist. Der ist nach vierzehn Tagen wieder Rennen gefahren.“

Neues Operationsverfahren bei Nabelbruch

Auch ein Nabelbruch kann Beschwerden verursachen. Bei einer Patientin, hielt die Naht, mit der der Bruch im Bauch verschlossen wurde, nur sechs Jahre. Nach einiger Zeit kamen die Beschwerden zurück und neben dem Nabel bemerkt sie eine Vorwölbung.

Über Jahre ignorierte sie die Schmerzen und verdrängte den Bruch lieber. Doch als die Schmerzen nicht mehr auszuhalten waren, ging sie in eine Klinik. Dort wurde sie sofort als Notfall behandelt, denn es bestand die Gefahr, dass Teile des Darms, die sich durch die Bauchwand gedrückt hatten, schon abgestorben sind. Dann hätte ihr ein künstlicher Darmausgang gedroht.