Die Mikrobe des Jahres: Die Mikrobe des Jahres haben Sie heute vermutlich schon mehrfach verzehrt: als Sauerteigbrot, in Joghurt oder Käse. Der Lactobacillus bildet aus Kohlenhydraten Milchsäure. Der ph-Wert von Lebensmitteln sinkt dadurch so stark, dass sich schädliche Bakterien nicht mehr vermehren können. So hält sich Essen länger. Bildrechte: IMAGO