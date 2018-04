Mit fortschreitendem Alter schwindet auch die Kraft in Armen, Beinen und Händen. Verlieren Menschen – vor allem ältere – zu viele Muskeln, sprechen Ärzte von einer "Sarkopenie". Ursache ist oft ein Zusammenspiel aus Mangelernährung und fehlender Bewegung. Werden die Muskeln nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt und körperlich zu wenig beansprucht, bauen sie sich von selbst ab. In der Folge fehlt es an Kraft. Studien konnten inzwischen einen engen Zusammenhang zwischen zu schwacher Muskulatur und einer verringerten Lebenserwartung belegen. Mit dem Abnehmen der Muskelmasse steigt auch das Risiko für Stürze und Knochenbrüche, was ein selbstständiges Leben im Alter erschwert. Forscher der Berliner Charité konnte 2015 in einer Studie nachweisen, dass sich das Risiko einer Sarkopenie um die Hälfte reduzieren lässt, wenn man seit der Jugend regelmäßig Sport treibt. Generell gilt: Es ist nie zu spät, mit dem Training zu beginnen, denn Muskeln lassen sich selbst bis ins hohe Alter erfolgreich aufbauen.