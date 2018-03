Sabine Riesinger hat immer wieder starke Schmerzen. Dann kommt irgendwann die niederschmetternde Diagnose Liposarkom, ein unheilbarer Weichteilkrebs und auch schon mit Metastasen in der Lunge: "Das war ein Mega-Schock. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, was in einem da vorgeht".

Die junge Mutter kämpft um ihr Leben. Sie hofft auf eine Zukunft für sich und ihre Familie. Ihr Arzt verordnet ihr keine herkömmliche Chemotherapie, die es schon lange auf den Markt gibt, sondern verschreibt ihr ein neues, teures Krebsmedikament. Doch das verursacht bei ihr extreme Nebenwirkungen, wie Sabine Riesinger erzählt: "Es war dann so schlimm, dass es zum Erbrechen kam, was natürlich kontraproduktiv ist, weil die Tabletten ja in mir bleiben sollen. Kreislaufprobleme, Schwindel, Müdigkeit. Es ist eine ganze Reihe." Dann zeigen sich die Nebenwirkungen auch äußerlich. Alle Haare werden weiß. Nur mit sehr kräftigen Farben kann sie sie färben. Die Pigmentstörung macht auch ihre Haut extrem dünn, sodass sie kaum nach draußen gehen kann. All das nimmt sie in Kauf, denn das Medikament soll ihr ein besseres und längeres Leben ermöglichen: "Wenn man diese Diagnose bekommt, dann nimmt man alles, was einem hilft. Also was einem gesagt wird, dass es hilft. Hauptsache, man wird wieder gesund."

Krebsmittel ohne Nutzen

Doch der Wirkstoff von Sabine Riesinger gehört zu den neuen Krebsmedikamenten, für die kein Nutzen erwiesen werden konnte, wie eine neue Studie zeigt. Britische Forscher des renommierten King’s College London untersuchten 48 neue Krebsmedikamente in Europa. Das Ergebnis ist alarmierend. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die meisten Wirkstoffe verglichen mit bestehenden Therapien oder Placebo keinen relevanten Nutzen aufweisen. Das heißt, keine Lebensverlängerung und keine Verbesserung der Lebensqualität.

Mediziner sind alarmiert

Die Ergebnisse aus der Londoner Studie nehmen erfahrene deutsche Krebsmediziner wie Prof. Wolf-Dieter Ludwig, der auch Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft ist, sehr ernst: "Das ist eine erschreckende Zahl und ich finde es wichtig, dass sie erstmals in dieser Untersuchung für Europa so deutlich wurde. Ich denke, jetzt ist sowohl natürlich die Zulassungsbehörde, aber auch die Gesundheitspolitik gefragt, um in diesem System mehr Klarheit zu schaffen."