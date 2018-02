Die Walnuss gilt als die Königin der Nüsse. Sie ist besonders gesund für unsere Arterien. Verantwortlich ist dafür die Linolensäure. Auch Walnüsse sind mit ca. 60 Prozent Fett sehr kalorienreich. Meist führen sie aber nicht zu einer Gewichtszunahme, sondern können in manchen Fällen das Körpergewicht sogar senken, da sie sehr stark sättigen. Ein hoher Verzehr von Walnüssen kann das Risiko für Diabetes Typ 2 senken. Verantwortlich sind auch hier die ungesättigten Fettsäuren. Sie wirken positiv auf den Insulinspiegel.

Haselnüsse enthalten besonders viel Vitamin E. Schon etwa 25 Gramm der Nüsse decken die Hälfte des täglichen Vitamin-E-Bedarfs eines Erwachsenen. Das Vitamin schützt unsere Zellen gegen aggressive Stoffe. Das Lecithin in den Haselnüssen wirkt sich positiv auf unsere Nerven und das Gedächtnis aus. Viele Ballaststoffe begünstigen eine aktive Verdauung. Schon die Griechen und die Römer kannten ihre nahrhaften und gesundheitsfördernden Eigenschaften. Sie verwendeten außer den Nüssen auch Blätter und Rinde des Haselnussbaums als Medizin. Auch in deutschen Märchen wurden der Haselnuss schon vor vielen Jahrhunderten Zauberkräfte zugesprochen. Hauptanbaugebiet ist heute die Türkei.

Erdnüsse sind keine echten Nüsse, sondern Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen. Sie besitzen viele wertvolle Inhaltsstoffe und zeichnen sich durch einen besonders hohen Eiweißgehalt von 25 Prozent aus. Amerikanische Studien konnten belegen, dass Erdnüsse beim Abnehmen helfen können. Diese Wirkung wird der hohen Sättigung durch die Erdnüsse zugeschrieben. Außerdem sind sie reich an Tryptophan. Das wirkt beruhigend und sorgt für einen guten Schlaf. Die Linolsäure in den Erdnüssen begünstigt eine weiche und geschmeidige Haut. Und von Antioxidantien profitiert jemand, der beim Essen der Erdnüsse ein kleines Detail beachtet: In den roten Häutchen unter der Schale stecken Antioxidantien und die schützen vor Krebs.