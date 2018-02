Es ist ungewöhnlich heiß im August 2016. In kurzen Sporthosen steht Adrian Magnucki an der Wohnungstür. Seit einigen Stunden schon hat er Bauchschmerzen, die nicht besser werden. Vielleicht hat er etwas Falsches gegessen, denkt er. Trotzdem will er eine Runde joggen, bevor er in die Uni muss. Der 25-jährige ist Student in Erfurt. Plötzlich wird ihm übel. Da ändert er seinen Plan und läuft zu seiner Hausärztin. Nachdem sie ihn untersucht hat, geht alles sehr schnell. Mit Blaulicht wird er ins Krankenhaus gefahren. Das MRT-Bild zeigt eine riesige Wölbung im Bauchraum des jungen Mannes. Es ist ein sogenanntes Aneurysma, ein ausgebeuteltes Gefäß, in dem sich eine große Menge an Blut angesammelt hat. Jede körperliche Anstrengung kann es zum Platzen bringen. Dann würde Adrian Magnucki innerlich verbluten. Im Uniklinikum Jena können die Chirurgen das kranke Gefäß entfernen. Doch dann passiert etwas völlig Unerwartetes: Mehrere Organe des Patienten versagen ihren Dienst. Zuerst kollabiert die Leber, dann der Darm, der Magen und die Bauchspeicheldrüse. Adrian Magnucki wird in ein künstliches Koma versetzt. Mit Hilfe von Maschinen kann er nur etwa eine Woche überleben. Ärzte und Angehörige bereiten sich darauf vor, dass es zu Ende geht. Doch ein einziges passendes Spenderorgan zu bekommen, ist Glückssache. Der junge Mann bräuchte zur selben Zeit vier Organe. Die Situation scheint aussichtslos.

Nur jeder Zehnte hat eine Chance

Ende letzten Jahres warteten genau 10.107 todkranke Patienten in deutschen Kliniken auf ein lebensrettendes Organ. Bundesweit haben im vergangenen Jahr aber nur 797 Menschen ihre Organe gespendet. Im Falle eines lebensbedrohlichen Organversagens hat hierzulande also nur etwa jeder Zehnte die Chance auf ein rettendes Ersatzorgan und damit die Chance zu überleben.

Aber woran liegt das? Sind wir in Deutschland zu wenig hilfsbereit? Haben wir zu große persönliche, ethische oder religiöse Vorbehalte? Die Verfasser und Befürworter des 2012 verabschiedeten deutschen Organspende-Gesetzes glaubten, Aufklärung würde die Spendenbereitschaft der Bevölkerung erhöhen. Seither gibt es jedes Jahr Informationskampagnen. Tatsächlich antworten in Meinungsumfragen etwa 80 Prozent der Befragten: "Ja, wir wollen spenden". Warum finden sich aber trotzdem nicht genügend Spender? "Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe", erklärt Prof. Utz Settmacher, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Uniklinik Jena: "Als erstes ist da der medizinische Fortschritt. Wir können heute viel mehr Organe erfolgreich transplantieren, als das früher der Fall war. So wird die Nachfrage natürlich immer sehr hoch sein."

Noch wesentlicher aber hält er die beiden anderen Gründe, die er aus dem Klinikalltag kennt. Zwar habe jeder Patient zu Lebzeiten die Möglichkeit, seinen Willen in einer Patientenverfügung zu erklären, doch seien diese Dokumente oft widersprüchlich oder nicht brauchbar: "Viele schreiben, sie wollten keine lebenserhaltenden Maßnahmen. In diesen Fällen kann man die Organe nicht zur Transplantation bereithalten"

Das dritte Problem sei, dass oft gar keine Patientenverfügung vorliegt: "Dann fragt man die Angehörigen, die ja schon den Verlust des Freundes oder des Verwandten verarbeiten müssen. Wenn der Verstorbene weder eine mündliche noch eine schriftliche Absichtserklärung hinterlassen hat und die Angehörigen nicht wissen, wie er sich wahrscheinlich entschieden hätte und nun selber über dessen Organe entscheiden sollen, sind viele überfordert und sagen dann vorsichtshalber: Nein!" Diese Entscheidung müsse von den Ärzten respektiert werden und die Organe stünden dann für eine Transplantation nicht zur Verfügung.

Organentnahme ohne Zustimmung

Prof. Settmacher hält es für besser, wenn man die Angehörigen nicht mit einer solchen Entscheidung konfrontieren müsste. In Deutschland gilt aber die sogenannte Entscheidungsregelung. Das deutsche Gesetz verlangt nämlich eine Entscheidung des Betreffenden selbst oder seiner Angehörigen.



In anderen europäischen Ländern ist das umgekehrt geregelt. Danach erklärt das Gesetz jedem zum Organspender, solange er einer Organentnahme zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widerspricht. Diese Widerspruchsregelung gilt unter anderem in Österreich Frankreich, Portugal, Spanien und neuerdings auch in den Niederlanden, wo das Parlament die Widerspruchsregelung erst vor wenigen Wochen beschlossen hat. Praktisch bedeutet das: In diesen Ländern dürfen Organe auch ohne Zustimmung des Patienten oder seiner Angehörigen entnommen werden, zum Beispiel nach einem tödlichen Unfall. Auch in Deutschland wird diese Regelung immer wieder diskutiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Bauchwunder von Jena