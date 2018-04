Meist denken wir bei Pilzen an harmlose, oberflächliche Infektionen mit Haut- oder Fußpilzen, die sich mit Salben kurieren lassen. Doch Pilze können auch in den Körper gelangen. Hauptsächlich sind es Schimmel- oder Hefepilze, mit denen sich Patienten dann infizieren. Betroffen sind vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

Im Körper können Schimmelpilze zu Krankheiten führen. Bildrechte: IMAGO Schimmelpilze gelangen über das Einatmen von Pilzsporen aus der Luft in die Lunge, können sich aber auch in den Ohren oder Nasennebenhöhlen festsetzen, seltener gelangen sie auch an innere Organe wie Herz, Leber oder Nieren. Hefepilze besiedeln dagegen hauptsächlich Kunststoffoberflächen zum Beispiel von Venen- oder Harnröhrenkathedern und gelangen darüber ins Blut oder die Harnwege. Beide Pilzarten greifen den Körper an und zerstören Zellen. Für manche Patienten kann das lebensbedrohlich werden: Die Infektionen werden häufig spät erkannt und es gibt nur wenige Behandlungsmöglichkeiten. Ähnlich wie bei der Antibiotikatherapie gegen Bakterien, häufen sich auch bei den Pilzen Resistenzen gegen abtötende Medikamente, was die Therapie noch komplizierter macht. Weltweit sterben jährlich etwa so viele Menschen an Pilzinfektionen wie an Tuberkulose oder Malaria.

Neuer Hefepilz: Candida auris

Candida auris Bildrechte: IMAGO 2009 wurde der Pilz erstmals in Asien entdeckt. Doch er breitet sich ungewöhnlich schnell aus. Inzwischen wurde Candida auris auch in Deutschland nachgewiesen. 2017 hat das Nationale Referenzzentrum für Invasive Pilzinfektionen bundesweit drei Fälle registriert, doch die Zahl der Infektionen könnte noch höher sein. Im Unterschied zu anderen Pilzinfektionen kann Candida auris von Mensch zu Mensch übertragen werden. Deshalb stellt er eine besondere Gefahr dar. Das gilt jedoch nicht für Gesunde – im Gegenteil. Bisher haben sich ausschließlich Patienten während einer Behandlung im Krankenhaus infiziert. Der Hefepilz lässt sich nur im Labor nachweisen und kann zu Harnwegs- und Wundinfektionen sowie zu Blutvergiftungen führen.

Der Fluch des Pharao

Der Archäologen Howard Carter (r.) mit seinem Finanzier Lord Carnavon am Eingang des Grabes Tutanchamuns. Bildrechte: IMAGO Im Jahr 1922 fand der britische Archäologe Howard Carter bei Grabungen in Ägypten das noch unberührte Grab Tutanchamuns. Gemeinsam mit seinem Geldgeber Lord Carnarvon öffnete er es wenig später. Nur einige Monate darauf starb Carnarvon an einer Lungenentzündung. Viele der Ausgräber folgten ihm in den nächsten Jahren in den Tod. Erstmals ist vom "Fluch des Pharao" die Rede. In Ermangelung einer besseren Erklärung hält man die mysteriösen Todesfälle schlicht für einen bösen Zauber. Was damals niemand ahnte: Die Archäologen hatten sich beim Öffnen des Grabes mit dem Schimmelpilz Aspergillus flavus infiziert. Er hatte bei allen die tödlichen Lungenentzündungen hervorgerufen.



Das gleiche Schicksal hat beinahe auch Dominique Salzmann ereilt. Dass der Hobby-Sänger aus der Nähe von Eisenach einmal am "Fluch des Pharao" erkranken würde, hätte er nie gedacht. Der Thüringer hat ihn sich nicht bei Ausgrabungen eingefangen, sondern während eines Krankenhausaufenthaltes im Universitätsklinikum Jena. "Herr Salzmann hatte eine schwere aplastische Anämie", erklärt Dr. Inken Hilgendorf, Fachärztin für Hämatologie, Onkologie und Innere Medizin an der Uniklinik Jena. "Dieses Krankheitsbild ist dadurch gekennzeichnet, dass es zu einer nicht ausreichenden Blutbildung bei den Patienten kommt. Und das wiederum bedeutet, dass diese Patienten anfällig sind für das Auftreten von Infektionen." Wegen der hohen Ansteckungsgefahr ist die Station, auf der auch Dominique Salzmann lag, mit Schleusen ausgestattet. Besucher und Personal müssen Mundschutz und Schutzkleidung tragen.

Aspergillus flavus Bildrechte: IMAGO "Aspergillus-Infektionen bei immunsupprimierten Patienten sind ein bekanntes Problem. Ganz ausschließen kann man das nicht, weil ja Patienten auch zu Untersuchungen gebracht werden müssen. Im Rahmen dessen kann es dazu kommen, dass die Patienten Sporen inhalieren", erklärt Dr. Inken Hilgendorf. Der Pilz ist in Dominique Salzmanns Lunge eingedrungen. Dort hat er sich ausgebreitet und dafür gesorgt, dass zu seinem geschwächten Allgemeinzustand auch noch eine heftige Lungenentzündung dazu kam. Die Ärzte standen kurzzeitig sogar vor der Entscheidung, ihm einen Teil seiner Lunge entfernen zu müssen. Für Dominique Salzmann war das ein Schock: "Erstmal die Krankheit und dann noch ein zusätzlicher Pilz im Körper, der auch noch gegen einen arbeitet. Das war schon irgendwo beängstigend", erinnert er sich. Durch eine Stammzelltransplantation bekommen die Ärzte seine Anämie in den Griff. Starke antimykotische Medikamente besiegen schließlich auch den Lungenpilz. Heute ist Dominique Salzmann fast wieder ganz gesund: "Ich habe immer dran geglaubt, dass ich es schaffe. Ich habe nie irgendwo gezweifelt, dass ich es nicht packen würde, weil so viele Leute auch hinter mir gestanden haben." Trotzdem muss der gelernte Raumausstatter streng auf sich achten. Die Sporen der Aspergillus-Pilze lauern überall. Und auf seinen Baustellen könnte er leicht in Kontakt mit Schimmel kommen. Außerdem sind Lebensmittel, die Schimmelsporen enthalten, für ihn streng tabu. Trainieren an der frischen Luft hilft ihm. Fast jeden Tag sitzt er auf dem Fahrrad und stärkt damit nicht nur seine Muskeln, sondern auch seine Lunge.

Vorsicht beim Tragen von Kontaktlinsen!