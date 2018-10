Dr. Rolf Malessa ist spezialisierter Neurologe am Klinikum in Weimar. Er sagt, es sei manchmal Detektivarbeit nötig, um die richtige Diagnose zu stellen, um dann gezielt helfen zu können.

Oft jedoch lässt sich die genaue Ursache nicht finden. Es kommen Erkrankungen in Frage, die das Immunsystem betreffen. Auch durch bestimmte Stoffwechselstörungen können Nerven Schaden nehmen.

Besonders wichtig sind die entzündlichen Formen. Sie beginnen häufig auf einer Körperseite, manchmal auch an den Armen und schreiten rasch voran. Diese Nervenstörungen sind gut in den Griff zu bekommen, weil Ärzte die Entzündungsreaktion und damit die Ursache behandeln können.

Bildrechte: IMAGO

Ob die peripheren Nerven Signale richtig weiterleiten, kann jeder zu Hause selbst testen – mit einem Zahnstocher:



Pieksen Sie sich mit einem Zahnstocher aus Holz an der nackten Wade oder an der Fußsohle mehrfach hintereinander. Empfinden Sie das Pieksen als "normal" oder löst es starke Schmerzen aus, die sich ausbreiten? Auch eine besonders sensible Reaktion auf diesen Schmerzreiz kann ein erstes Anzeichen für eine Nervenstörung sein.