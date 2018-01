Das Prostatakarzinom ist die häufigste bösartige Krebsform bei Männern. Unter den tödlichen Krebsverläufen steht das Prostatakarzinom in den westlichen Industrieländern an dritter Stelle. Sein Auftreten ist global allerdings sehr unterschiedlich verteilt: Während in asiatischen Ländern Prostatakrebs fast unbekannt ist, haben afrikanische Männer ein doppelt bis dreifach so hohes Risiko daran zu erkranken wie Männer der westlichen Industrienationen. Noch immer rätseln Ärzte und Wissenschaftler, was die Ursache dafür sein könnte.