Infused Water ist Wasser mit Geschmack – und als perfektes Getränk für heiße Sommertage ganz besonders für Wenigtrinker geeignet. Das Wasser lässt sich in unzähligen Variationen zubereiten und ist gesund, völlig natürlich sowie erfrischend. Ein paar Kräuter im Garten oder auf der Fensterbank und etwas Obst oder Gemüse eignen sich hervorragend. Die Früchte sollten möglichst Bio-Qualität haben und es reichen ein paar Stückchen auf einen Liter. Für die Zubereitung gibt man in eine Karaffe stilles, kühles Wasser und gibt für das Aroma die verschiedensten Zutaten hinzu. So einen Ansatz kann man übrigens mehrmals mit Wasser aufgießen. Eiswürfel machen das Wasser noch frischer. Hier ein paar Aroma-Vorschläge für Ihr Lieblingswasser: