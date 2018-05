Viele verbinden mit dem Begriff Rohkost nur das Schälchen geraspelte Möhren oder Weißkohl, das in der Kantine oder bei der Schulspeisung gern zusätzlich zur Hauptmahlzeit gereicht wird. Doch rohe Kost umfasst mehr: Gemüse natürlich, doch auch Sprossen, Obst, Nüsse, Kerne, Pilze, Salat, Samen und Wildpflanzen, serviert im Rohzustand oder höchstens kurz auf nicht mehr als 42 Grad erwärmt.

Der unbestreitbare Vorteil roher Kost: Alle für die Gesundheit wichtigen Inhaltsstoffe bleiben so praktisch unverändert erhalten. Denn viele Vitamine und viele sekundäre Pflanzenstoffe sind hitzeempfindlich. Raw Food hat wenig Kalorien und einen großen Anteil Ballaststoffe. Die Kehrseite: Nahrungsbestandteile, die erst durch das Garen verfügbar werden, kann der Mensch aus der Rohkost nicht aufnehmen. "Das gilt zum Beispiel für wertvolle lösliche Ballaststoffe", sagt Diätassistentin Nicole Lins, unsere Expertin im Studio. Auch Vitamin E und einige sekundäre Pflanzenstoffe wie das Betakarotin aus Möhren oder das Lycopin aus Tomaten werden erst durch das Erhitzen aufgeschlossen.

Auch die Keimlinge vieler Gemüsearten eignen sich zum Rohverzehr. Sie enthalten gewissermaßen ein Konzentrat der gesunden Stoffe, die auch im "erwachsenen" Gemüse zu finden sind. Hervorhebenswert: der hohe Gehalt an Eiweiß und Ballaststoffen. Als besonders wertvoll schätzen Ernährungsmediziner bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe in den Sprossen ein, allen voran die Senföle, die zum Beispiel Sprossen aus Brokkoli die Schärfe verleihen.

Schon Menschen mit robustem Verdauungssystem haben mit Rohkost oft ihre Probleme. Wer zu Verstopfung neigt, sollte lieber vorsichtig sein. Auch für Ältere mit schlecht sitzenden Gebissprothesen kann Rohkost zur Herausforderung werden. Vorsicht gilt für Allergiker, denn manche Allergene sind gerade in rohen Nahrungsmitteln besonders aktiv und zerfallen erst beim Kochen – ein Grund, warum manche Betroffene rohe Äpfel nicht vertragen, Kompott aus Äpfeln aber schon. Zum Problem können auch die Allergene aus Nüssen werden.

Kleinkinder sind mit Rohkost oft überfordert – abgesehen davon, dass eine Kost mit überwiegend rohen Zutaten die für die kindliche Entwicklung wichtigen Inhaltsstoffe nur eingeschränkt zur Verfügung stellen kann. Das gilt ähnlich auch für die Bedürfnisse von Schwangeren und Stillenden. Generell halten Ernährungsexperten eine Diät, die ausschließlich auf Rohkost basiert, für riskant. Sie enthält tendenziell zu wenig für den Körper nutzbares Eiweiß, Kalzium, Eisen, Jod und Vitamin B12. Wer sich bewusst von überwiegend rohen Zutaten ernähren will, muss das einkalkulieren und für Ausgleich sorgen.

Eigentlich liegt es auf der Hand – wo Nahrungsmittel roh verzehrt werden sollen, kommt der Küchenhygiene besondere Bedeutung zu. Sämtliche Zutaten sollten gründlich gewaschen und, wenn möglich, geschält werden. Selbst bei bereits gewaschenem und zugeschnittenem Salat, der fertig verpackt gekauft wurde, empfiehlt sich ein nochmaliges Waschen. Tipp – Salat kann auch kurz in warmem (aber nicht heißem!) Wasser geschwenkt werden. Natürlich werden dabei keine Keime abgetötet, aber der Biofilm, mit dem sich mögliche Erreger an die Blätter heften, löst sich leichter. Messer und Schneidebretter am besten nicht gleichzeitig für die Verarbeitung anderer Lebensmittel nutzen, etwa Fleisch.