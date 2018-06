Fette und süße Speisen können den Magen reizen, ebenso sämtliche Genussmittel wie Kaffee oder Alkohol. Auch Stress kann uns auf den Magen schlagen und Sodbrennen verursachen. Bei Stress schüttet der Körper nämlich Hormone aus, die uns in Alarmbereitschaft versetzen und alle Systeme, die gerade nicht gebraucht werden, sozusagen in den Stand-by-Betrieb schalten. Das heißt, die Verdauung verlangsamt sich bei Stress. Der Speisebrei bleibt länger im Magen, die Gefahr, dass er zusammen mit ätzender Magensäure wieder aufsteigt, ist größer.

Wer regelmäßig oder sogar täglich Sodbrennen hat, leidet meist an der Reflux-Krankheit. Dabei ist der Rückfluss des sauren Mageninhaltes in die Speiseröhre krankhaft gesteigert. Etwa jeder fünfte Deutsche ist davon betroffen. Die Patienten leiden unter Sodbrennen und Schmerzen hinter dem Brustbein, die sich im Liegen oftmals verschlimmern.

Eine fortgeschrittene Barrett-Speiseröhre kann mit einem Endoskop relativ leicht und schonend behandelt werden. Das Verfahren heißt Radiofrequenz-Ablation. An den behandelten Stellen bildet sich wieder gesunde Schleimhaut.

Hilfreich bei Sodbrennen oder Speiseröhrenreizungen sind sogenannte Magensäureblocker wie Omeprazol, Pantoprazol, Omep und ähnliche. Im Fachjargon werden sie Protonenpumpeninhibitoren (PPI) genannt. Sie blockieren die Bildung von Magensäure und verringern so die Beschwerden. Kritiker warnen jedoch vor einem zu häufigen oder zu langen Gebrauch der rezeptfreien Säureblocker. Auf Dauer eingenommen können sie Nierenschäden, Osteoporose und schwere Darminfektionen verursachen. Neuere Studien aus den USA legen auch den Verdacht der Leberschädigung durch PPI nahe.

Naturheilkundler um Professor Andreas Michalsen am Immanuel Krankenhaus Berlin setzen bei der Behandlung von Sodbrennen unter anderem auf Heilerde. Sie saugt überflüssige Magensäure auf wie ein Schwamm. Dazu sollte man dreimal täglich ein bis zwei Teelöffel Heilerde in ein halbes Glas Wasser einrühren und in kleinen Schlucken trinken. Die Wirkung entfaltet sich mitunter aber erst nach ein paar Wochen.