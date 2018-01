Die Schilddrüse befindet sich unterhalb des Kehlkopfes, zu beiden Seiten der Luftröhre. Sie besteht aus dem linken und dem rechten Schilddrüsenlappen, die durch ein Mittelstück miteinander verbunden sind, was ihr ein schmetterlingsförmiges Aussehen verleiht. Eine gesunde Schilddrüse wiegt ungefähr zwischen 20 und 30 Gramm. Ihre Größe ist individuell aber unterschiedlich.

Die Hormone der Schilddrüse

Die Schilddrüse speichert Jod und bildet daraus die Hormone Trijodthyronin (T3) und Thyroxin (T4). Das Hormon Thyreotropin (TSH) wird in der Hirnanhangdrüse gebildet und reguliert die Produktion von T3 und T4. Um die Hormone bilden zu können, braucht die Schilddrüse Eiweiß und Jod.

Das wichtige Spurenelement Jod muss über jodhaltige Nahrungsmittel wie Vollkornbrot, Fisch, Milchprodukte oder Jodsalz aufgenommen werden, da der Körper es nicht selbst bilden kann. Es gelangt über die Verdauung ins Blut und so schließlich in die Schilddrüse. Bei Erwachsenen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine tägliche Menge bei 200 Mikrogramm. Schwangere und Stillende haben einen höheren Bedarf, ältere Menschen dagegen einen etwas niedrigeren.

Auch das Hormon Kalzitonin wird von den sogenannten C-Zellen in der Schilddrüse gebildet. Es ist wichtig für den Kalziumstoffwechsel, da es für den Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen verantwortlich ist und dadurch den Knochenabbau hemmt.

Hinter der Schilddrüse befinden sich die vier Nebenschilddrüsen, die jeweils ungefähr so groß wie eine Erbse sind. In ihnen bildet sich das Parathormon (Parathyrin, PTH). Es reguliert den Kalziumspiegel im Blut. Werden die Nebenschilddrüsen zum Beispiel bei einer Schilddrüsen-Operation verletzt, kann es zu einem Kalziummangel kommen, der sich durch starke Muskelkrämpfe bemerkbar macht. An die Nebenschilddrüsen als Ursache für dieses Symptom wird dabei selbst von Ärzten häufig nicht gedacht.

Schilddrüsenvergrößerung

Bildrechte: IMAGO Die Größe der Schilddrüse kann mittels Ultraschall gemessen werden. Ist sie vergrößert, spricht man von einem "Struma" oder auch von einem "Kropf". Dahinter steckt häufig eine Wucherung des Schilddrüsengewebes, aber auch Knoten können dafür verantwortlich sein. Eine Vergrößerung kann sowohl bei einer Über- als auch bei einer Unterfunktion auftreten. Vergrößert sich die Schilddrüse nach außen, wird sie deutlich sichtbar. Vergrößert sie sich nach innen, äußert sich das häufig mit einem Enge- oder Druckgefühl sowie mit Atem- und Schluckbeschwerden, da sie auf die Luft- bzw. Speiseröhre drückt. In den meisten Fällen ist die Ursache für eine Vergrößerung ernährungsbedingt und liegt in einem über längere Zeit anhaltendem Mangel an Jod.

Schilddrüsenunterfunktion

Produziert die Schilddrüse zu wenige Hormone, dann handelt es sich um eine Unterfunktion, medizinisch: Hypothyreose. Die häufigste Ursache dafür ist eine Schädigung des Schilddrüsengewebes zum Beispiel durch eine Entzündung. Eine Unterfunktion tritt bei ca. zehn Prozent der Bevölkerung auf. Frauen sind davon häufiger betroffen als Männer. Typische Symptome sind Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Haarausfall und depressive Verstimmungen. Der Stoffwechsel des Körpers verlangsamt sich, weshalb es häufig auch zu einer Gewichtszunahme kommt. Auch ein geschwollenes Gesicht mit Schwellungen und Flüssigkeitseinlagerungen um die Augen ist ein typisches Anzeichen.

Bei der Hashimoto-Thyreoiditis greift das Immunsystem Schilddrüsengewebe an. Bildrechte: IMAGO Bei der Hashimoto-Thyreoiditis handelt es sich um eine chronische Entzündung der Schilddrüse, die zu einer dauerhaften Unterfunktion führt. Da das körpereigene Immunsystem das Gewebe angreift, zählt sie zu den Autoimmunerkrankungen. Eine Heilung ist nicht möglich, mit Medikamenten und dem künstlichen Ersatz der Schilddrüsenhormone können die Symptome aber behandelt und Langzeitschäden verhindert werden.

Schilddrüsenüberfunktion

Bildet die Schilddrüse zu viele Hormone, spricht man von einer Überfunktion oder medizinisch einer Hyperthyreose. Sie macht sich meist durch Schlafstörungen, Nervosität, Konzentrationsschwäche oder starkes Schwitzen bemerkbar. Oft kommt es trotz guten Appetits zu einem Gewichtsverlust.

Bei der Erkrankung Morbus Basedow werden im Körper Antikörper gebildet, die die Schilddrüse vermehrt zur Ausschüttung von Hormonen anregen. Auch dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung.