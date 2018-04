TCM steht für Traditionelle Chinesische Medizin – und die wird seit einigen Jahren immer populärer. Die Zahl der TCM-Praxen steigt rapide, ebenso die Zahl der Patienten, die Alternativen zur klassischen Schulmedizin suchen.

Anders als die westeuropäische Medizin betrachten chinesische Ärzte seit mehr als 2000 Jahren den Menschen ganzheitlich. Dabei steht das "Qi" im Mittelpunkt, die Lebensenergie bzw. der Energiefluss im Körper. Wird das Qi in seinem Fluss gestört, wird der Mensch krank. Der Lehre der chinesischen Medizin entsprechend wird jeder Mensch individuell behandelt. So sind zum Beispiel die Symptome eines Reizdarms zwar ähnlich, doch die Ursachen können sehr verschieden sein. Aus diesem Grunde spielt die Diagnostik eine große Rolle. Die drei wichtigsten Arten sind Puls-, Zungen- und Gesichtsdiagnose. Eine ausführliche Diagnose kann unter Umständen zwei bis drei Stunden dauern.

Die Pulsdiagnostik

Bildrechte: IMAGO Der chinesische Arzt unterscheidet 28 verschiedene Pulse und findet so Disharmonien in der Lebenskraft. Der Patient sollte während der Pulsdiagnostik sitzen und sein Unterarm ruht auf einem weichen Kissen in Herzhöhe. Am Handgelenk gibt es drei verschiedene Stellen in unterschiedlichen Tiefen, die wiederum verschiedenen Organen zugeordnet sind.

Signale der Zunge

Im Gegensatz zum deutschen Hausarzt, der ja auch gelegentlich auf die Zunge schaut, ordnen die Traditionellen Chinesischen Ärzte den einzelnen Zungenbereichen Körperorgane zu: Auf der Zungenspitze ist das Herz, dicht gefolgt von der Lunge. Gallenblase und Leber befinden sich an den äußeren Rändern, in der Mitte liegen Milz und Leber. Dem hinteren Zungenteil sind Niere, Blase und Darm zugeordnet.

Die gesunde Zunge ist blassrot gefärbt und hat keinen Belag. Eine belegte Zunge gilt als Zeichen einer inneren Störung. Aus mundhygienischen Gründen kann man den Belag auch mit einem Zungenschaber entfernen, um den Mund frei von Bakterien und anderen Keimen zu halten. Allerdings kann das nur eine Zwischenlösung sein, denn letztlich gilt es in der Traditionellen Chinesischen Medizin, die Ursache für die belegte Zunge zu finden.

Gesichtsdiagnose

Den verschiedenen Bereichen des Gesichts sind die fünf Elemente zugeordnet: Feuer der Stirn, Erde der Nase, Holz und Metall den Wangen und Wasser dem Kinn. Nun betrachten chinesische Ärzte genau die einzelnen Bereiche – eine gelbe Gesichtsfarbe kann beispielweise auf ein schwaches Verdauungssystem hinweisen. Augenringe deuten auf ein geschwächtes Nieren-Qi, rissige Lippen auf einen trockenen Magen hin.

TCM bei einem Bandscheibenvorfall

Natürlich kann auch die traditionelle chinesische Medizin keine Abnutzungen wiederherstellen. Auch eine TCM-Behandlung kann zum Ergebnis kommen, dass operiert werden muss. Das klärt man bei einem Orthopäden über ein bildgebendes Verfahren ab.

Bildrechte: IMAGO Die meisten Bandscheibenvorfälle müssen glücklicherweise nicht operiert werden. Hier kann die Traditionelle Chinesische Medizin helfen. Die Akupunktur und die Moxibustion haben sich hierbei als besonders hilfreich erwiesen. Moxibustion ist eine weitere Therapieart in der TCM. Dabei wird eine Zigarre aus Moxa, einer chinesischen Beifussart über einem Körperpunkt abgebrannt, der parallel auch mit mit Akupunktur behandelt wurde. Auf diese Weise wird ein zusätzlicher Wärmereiz gesetzt.



Auch die sogenannte Tuina-Massage hilft bei einem Bandscheibenvorfall. Der Begriff setzt sich aus zwei chinesischen Wörtern zusammen: "tui" ("schieben, drücken") und "na" ("greifen"). In diesen Griffkombinationen werden also verschiedene manuelle Techniken angewandt, um Linderung zu verschaffen.

Zwischen der fünften bis zehnten Behandlungseinheit spüren die Patienten eine Verbesserung. Danach empfiehlt der TCM-Arzt aber noch weitere Behandlungen in einem Abstand von circa einem Vierteljahr. Damit wird die Region um die Lendenwirbelsäule und insbesondere die betroffene Bandscheibe stabilisiert. Sehnen und Bänder werden gestärkt. Es wird den Patienten immer empfohlen nach einiger Zeit eine Wiederauffrischung zu machen, vor allem, wenn sich etwas bemerkbar macht!

Ein Heilpraktiker mit chinesischem Professorentitel