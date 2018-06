Trinkt man zu wenig, geraten als erstes unsere Nieren in Not. Sie filtern schädliche Stoffe aus dem Blut. Die Entgiftung kann nur mit ausreichend Flüssigkeit optimal ablaufen. Fehlt die, wird zunächst weniger Urin produziert. Warnsignale: Der Urin ist dunkelgelb, die Menge nimmt ab. Der Körper startet ein Notprogramm: Die Nieren holen sich Wasser aus dem Urin. Hält der Wassermangel an, sind die Nieren irgendwann überfordert. Prof. Joachim Beige, Chefarzt der Nephrologie am Klinikum St. Georg in Leipzig, erklärt die massiven Folgen: "Dann läuft das natürlich ins akute Nierenversagen, weil dann wiederum das zirkulierende Blutvolumen und auch die Urinmenge so gering werden, dass dann tatsächlich die Nierenfunktion nicht mehr aufrecht erhalten werden kann."

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ohne ausreichend Wasserzufuhr droht auch ein Notstand im Kopf. Unsere Gehirnzellen bestehen zu ca. 80 Prozent aus Wasser. Bei Dehydrierung gerät häufig der Wasser-Natrium-Haushalt in Schieflage. Natrium ist im Gehirn für die Signalübertragung zwischen den Zellen zuständig. Bei einem gravierenden Flüssigkeitsmangel kommt es sogar zu einem Schrumpfen und Eintrocknen der Gehirnzellen und dann ist der Stoffwechsel in den Nervenzellen beeinträchtigt. Die Gehirnzellen beginnen ähnlich wie die Niere Wasser aus dem Blut zu saugen. Dadurch kommt es zu Ödemen, Wasserinseln im Kopf. Die Gehirnzellen schwellen an und der Hirndruck steigt. Die Anzeichen schildert Prof. Joachim Beige so: "Es kommt zu Schwindel, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, auch Gehstörungen, letztlich zu allen möglichen neurologischen Symptomen."

Dritte Gefahr durch zu wenig Trinken sind eine Bluteindickung und Kreislaufversagen. Denn fehlt Wasser, fließt weniger Blut durch die Gefäße. Es wird dicker. Dadurch steigt die Gefahr, dass Gerinnsel die Gefäße verstopfen. Gleichzeitig muss das Herz mehr pumpen. Es kann zu gefährlichen Blutdruckschwankungen kommen. "Der Körper versucht diesen Flüssigkeitsmangel zu kompensieren. Wenn diese Kompensationsmechanismen erschöpft sind, kommt es typischerweise zum Kreislaufkollaps. Diese Kollapse können z.B. plötzliche Bewusstlosigkeit verursachen, überhaupt so ein Zusammenbrechen der Gegenregulation.", so Prof. Joachim Beige. Im schlimmsten Fall, wenn der Wasser-Elektrolythaushalt entgleist, können auch Herzrhythmusstörungen eintreten.

Die richtige Trinkmenge

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt hierzu Richtwerte heraus. Die empfohlene Trinkmenge hängt zuallererst vom Lebensalter ab. Für Erwachsene empfiehlt die Gesellschaft eine Flüssigkeitszufuhr von mindestens 1,2 bis 1,5 Litern.

Mit Kohlensäure – oder lieber ohne?

Kohlensäurehaltiges Mineralwasser gilt bei vielen als ungesünder im Vergleich zum stillen Wasser. Warum ist das so? Zunächst einmal ist das, was sprudelt, ist genau genommen keine Kohlensäure, sondern gelöstes Kohlendioxid. Die "Blubberbläschen" kitzeln beim Trinken unsere Schleimhaut und das sorgt für den angenehmen, erfrischenden Geschmack. Im Magen sucht sich das Gas aber dann seinen Weg nach draußen. Es drückt gegen die Magenwand und ein kleiner Teil des Kohlendioxids gelangt über die Blutbahn zur Lunge und wird unbemerkt abgeatmet.

Bildrechte: imago/CoverSpot Der größte Teil jedoch nimmt lieber den direkten Weg. Und was dann passiert, kennen wir alle: Wir müssen aufstoßen. Kohlendioxid macht also Radau im Bauch – und das kann unangenehm sein und schmerzen. Die Gastroenterologin Dr. Jutta Keller erklärt: "Patienten, die Völlegefühl vor allem im Oberbauch haben und auch Patienten, die eine Magenentleerungsstörung haben, denen raten wir davon ab, kohlensäurehaltiges Mineralwasser zu trinken, damit nicht noch mehr Gase im Magen sind, die noch weiteraufblähen." Auch Menschen mit Sodbrennen empfiehlt Jutta Keller Wasser ohne Sprudelblasen, weil das kohlensäurehaltige Wasser die Magensäureproduktion anregt und zudem über das Aufstoßen von Kohlensäure auch Magensäure in die Speiseröhre zurückfließen kann.