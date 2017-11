Was aber lässt sich tun, wenn man nicht sicher ist, ob die angeratene Operation wirklich nötig ist? "Bestehen größere Zweifel, sollten Patienten eine Zweitmeinung einholen", empfiehlt Prof. Knoepffler. Der behandelnde Arzt ist vor einer Operation dazu verpflichtet, den Patienten über diese Möglichkeit aufzuklären. Alle Befunde und Kopien der Patientenakte muss er dafrü aushändigen. Die Kosten für die Kopien darf der Arzt allerdings in Rechnung stellen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Zweitmeinung allerdings nicht für alle Erkrankungen. Erstattet werden meist nur planbare Operationen an Wirbelsäule, Knie-, Hüft- und Schultergelenk. Einige Kassen übernehmen die Kosten auch für Versicherte mit einer Krebserkrankung. Im Einzelfall sollte man sich also immer an seine Krankenkasse wenden. In der Regel empfehlen die Krankenkassen auch einen Spezialisten für die Zweitmeinung. Bei zahnärztlichen Fragen bietet die Bundeszahnärztekammer eine Zweitmeinung an.