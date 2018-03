Der Darm ist ein hochempfindliches System, das schon auf kleinste Veränderungen reagiert. Gerät das Zusammenspiel von Nerven und Muskeln im Darm aus dem Takt, kann sich das in Verdauungsstörungen wie Durchfall oder Verstopfung äußern. Der medizinische Begriff für eine Verstopfung lautet "Obstipation". Ärzte sprechen von einer erschwerten Stuhlentleerung, wenn man vier Tage oder länger nicht zur Toilette gehen kann. Alles zwischen dreimal täglich und alle drei Tage gilt dagegen als harmlos. Hält eine Verstopfung über längere Zeit an, sollte man den Grund dafür abklären lassen, denn in manchen Fällen kann auch eine ernsthafte Erkrankung dahinter stecken.