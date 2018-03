Der Kopf hämmert. Die Ohren schmerzen. Es knackt beim Kauen. Der Kiefer klemmt, wenn man den Mund öffnen will. All diese verschiedenen Symptome können die gleiche Ursache haben: die Zähne und das Kiefergelenk. Ärzte sprechen dann von "Craniomandibulären Dysfunktionen", kurz CMD. Hier kommt es zu Schmerzen oder Funktionseinschränkungen im Bereich der Kaumuskulatur.

Warum der Kiefer Probleme macht, ist individuell sehr verschieden. Der häufigste Grund ist schlecht sitzender Zahnersatz. "Wir haben nicht selten Patienten, die waren schon beim Neurologen, HNO-Arzt oder sogar im Krankenhaus. Viele kommen nicht auf die Idee, dass ihre Kopfschmerzen beispielsweise mit einer Krone zusammenhängen, die von Anfang an nicht richtig gepasst hat", sagt Zahnarzt und "Hauptsache Gesund"-Studiogast Dr. Utz Damm aus Plauen. Denn Zahnersatz, der zu hoch eingesetzt ist, "beißt" sich auch nicht ein, wie mancher vielleicht denkt. Zudem können nächtliches Zähneknirschen, eine Arthrose im Kiefergelenk oder eine Kopfverletzung Fehlbelastungen des Kiefergelenks nach sich ziehen. Passen untere und obere Zähne nicht richtig aufeinander, wird die Kaumuskulatur überlastet. Das macht Schmerzen und kann sich wie eine Kettenreaktion bis in den Kopf und Nacken, sogar bis in den Rücken ziehen.

Helfen können sogenannte Okklusionsschienen, die den Kiefer wieder in die richtige Lage bringen und die Muskulatur entlasten. Medikamente bringen bei akuten Schmerzen Linderung, sollten aber nicht dauerhaft eingenommen werden. Zudem hilft in vielen Fällen eine Physiotherapie, die der Zahnarzt verordnen kann. Mit gezielten Handgriffen kann der Therapeut den Kiefer mobilisieren und die Muskeln lockern. "Und natürlich muss falsch sitzender Zahnersatz korrigiert werden, weil sonst die Beschwerden wieder kommen", erklärt Dr. Damm, der als Gutachter für Kiefergelenksprobleme, die Patienten dann wieder zu ihrem Hauszahnarzt zurück schickt. "Man hat als Patient Garantieansprüche auf Zahnersatz, auch wenn der schon vor ein paar Wochen eingesetzt wurde", betont der Mediziner.

Wärme lindert Schmerzen bei einer chronisch verspannten Muskulatur. Bei akuten Schmerzen dagegen hilft ein Kältepack. Zudem sollte man ab und an die Stellung seines Kiefergelenks prüfen. "Normalerweise beißen wir die Zähne nicht mehr als 20 Minuten pro Tag zusammen. Der Unterkiefer hängt den ganzen Tag eigentlich locker in der Schwebe", so Dr. Damm. Wer sich öfter mit zusammengebissenen Zähnen ertappt, sollte die großen Kaumuskeln mit ein paar Übungen entlasten. "Man kann zum Beispiel die Zungenspitze hinten an den Gaumen legen und dann den Mund öffnen. Oder man schreibt mit herausgestreckter Zunge seinen Namen", empfiehlt Dr. Damm.