Das menschliche Rückgrat ist ein Wunderwerk. 24 beweglich gelagerte Wirbel tragen Rumpf, Kopf und Arme. Prall mit Flüssigkeit gefüllte Bandscheiben zwischen den Wirbelkörpern puffern jeden Stoß ab. 143 Muskeln, die meisten nur wenige Zentimeter lang und nicht willentlich kontrollierbar, halten die Stütze aufrecht und reagieren blitzschnell auf kleinste Schwankungen.

Bildrechte: IMAGO "All diese Strukturen sind ganz dicht mit Nerven besetzt und damit sehr schmerzempfindlich", sagt der Wirbelsäulen-Experte Dr. Patrick Strube vom Waldklinikum Eisenberg in Thüringen. Jede einzelne Struktur, ob Wirbel, Bandscheibe oder Muskel, ist auch eine potentielle Schmerzquelle. Zugleich sind alle Strukturen rund um das Rückgrat so eng miteinander verflochten, dass etwa ein Problem an einer Bandscheibe auch zu Schmerzen an den Wirbeln oder den Muskeln führen kann. Daher ist es für die Ärzte immer eine Herausforderung, genau herauszufinden, was das ursprüngliche Problem ist.

Eine umfassende Erstuntersuchung

Bildrechte: IMAGO Kommt ein Patient mit Rückenschmerzen zum Orthopäden, sollte dieser deswegen zunächst ein umfassendes Gespräch über mögliche Vorerkrankungen, Unfälle und Verletzungen führen. Auch die aktuelle Stressbelastung sollte zur Sprachekommen, denn psychische Belastungen können ebenfalls zu Rückenschmerzen führen. Anschließend sollte sich der Experte anschauen, ob das Becken gerade ist, die Beine gleich lang sind und ob alle Reflexe in den Beinen funktionieren. Schließlich sollte er durch Abtasten des Rückens mögliche Schmerzquellen aufspüren.

Eine teure Diagnostik mit Röntgenaufnahmen oder gar einem 3-D-Scanner sei dabei zunächst nicht vonnöten, sagt Wirbelsäulen-Experte Patrick Strube. Vielmehr sei die nur angezeigt, wenn ein Unfall vorliegt, eine schwere Vorerkrankung, wie Krebs oder Osteoporose vorhanden ist oder Lähmungserscheinungen in den Beinen auftreten. Dann sollten möglichst schnell Aufnahmen der Wirbelsäulen gemacht werden.

Die beste Therapie bei Rückenschmerzen: der multimodale Ansatz

Nach den aktuellen nationalen Leitlinien zur Behandlung von Kreuzschmerzen sollen die Patienten am besten mit einer sogenannten multimodalen Therapie behandelt werden. Sie sieht eine Kombination aus Physiotherapie, Krankengymnastik, Schmerzbehandlung und Psychotherapie vor.

Auch am Klinikum Eisenberg wird die multimodale Therapie angewandt – mit großem Erfolg. "Wir sehen immer wieder, dass das die Therapie ist, die die größten Erfolge hat und für die Patienten am besten ist", sagt Wirbelsäulenexperte Dr. Strube. Auch zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit der multimodalen Therapie. Gerade auch Patienten mit chronischen Rückenschmerzen profitieren von diesem ganzheitlichen Ansatz, so der Experte. Denn wenn jemand mehr als sechs Wochen Schmerzen hat, bildet der Körper ein sogenanntes Schmerzgedächtnis aus. Der Schmerz brennt sich quasi in den Körper ein, wird selbst dann noch empfunden, wenn vielleicht die ursprüngliche Schmerzquelle gar nicht mehr da ist. In diesem Fall muss der Patient unter Anleitung auch richtig Körper und Geist trainieren, um den Schmerz nicht mehr zu empfinden.

Obwohl der multimodale Ansatz so hilfreich ist und auch den Behandlungsleitlinien entspricht, wird er bislang nur bei den wenigsten Rückenpatienten angewendet.

"In der Realität ist es nämlich so, dass die Krankenkassen sehr hohe Hürden aufgebaut haben, ehe eine multimodale Therapie verordnet werden darf. Da muss der Patient dann schon operiert sein und über lange Zeit auf sehr starke Schmerzmittel angewiesen sein, ehe die Kasse eine multimodale Therapie bezahlt", sagt Wirbelsäulen-Experte Dr. Patrick Strube. Hier müsse sich im Sinne der Patienten noch Einiges ändern.

Hightech im Rücken – Ein variables Implantat aus Görlitz

Dr. Marcus Eif (rechts) hat aus seiner Erfahrung mit anderen Implantaten sein eigenes Implantat entwickelt. Bildrechte: Klinikum Görlitz Wenn die Bandscheiben, die Stoßdämpfer unserer Wirbelsäule, porös werden oder abgenutzt sind, bleibt häufig nur eine Operation mit einem Bandscheibenersatz. Der Neuro-Chirurg Dr. Markus Eif vom Städtischen Klinikum in Görlitz hat sich immer wieder über die existierenden Implantate geärgert, weil sie sich nicht an die natürliche Krümmung der Wirbelsäule anpassen ließen. Irgendwann beschloss er, selbst ein Implantat zu entwickeln. Mit Freunden werkelte er monatelang in seinem Keller, bis er den Rohling für ein neues Bandscheiben-Implantat entwickelt hatte.