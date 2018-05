Wann wird ein Gebiet zum Risiko erklärt?

Erkennt der Arzt eine FSME-Erkrankung, muss er sie melden. Das RKI sammelt die Daten und wertet sie aus. Jedes Jahr erstellt es auf dieser Grundlage eine Landkarte, in der Gebiete eingezeichnet sind, in denen FSME sich häuft. Dabei müssen in den vergangenen fünf Jahren mindestens in einem Jahr mehr als zwei Fälle pro 100.000 Einwohner vorgekommen sein.



Deutschlandweit schwanken die Erkrankungszahlen von Jahr zu Jahr. 2017 wurden sehr viele Fälle gemeldet, insgesamt 481. So viele Fälle hatte das RKI seit mehr als zehn Jahren nicht mehr dokumentiert.

Neue FSME-Risikogebiete in Sachsen und Thüringen

Laut RKI besteht deutschlandweit vor allem in Bayern, in Baden-Württem­berg, in Süd­hessen und im süd­öst­lichen Thüringen ein Risiko für eine FSME-Infektion. In Mitteldeutschland sind in diesem Jahr fünf Landkreise erstmal als riskant eingeschätzt worden. Eine Karte der Gebiete ist auf der Website des RKI zu finden.

Entwarnung in den anderen Gebieten?

Bildrechte: IMAGO Außerhalb der definierten Risikogebiete gibt es einzeln aufgetretene FSME-Fälle, wie bei Barbara Lemm aus Nordsachsen. Inzwischen hat sie Professor Martin Pfeffer, den Zecken-Experten des Leipziger Instituts für Tierhygiene und Veterinärmedizin den Weg zu ihrem Wald gewiesen. Professor Pfeffer und seine Kollegen haben die dort lebenden Zecken untersucht und zweifelsfrei deren FSME-Infektion festgestellt. Dennoch ist das Gebiet in Nordsachsen bisher nicht auf der offiziellen FSME-Risikokarte des RKI verzeichnet.

FSME-Impfung für wen?

Eine Impfung kann vor FSME schützen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt sie für Menschen, die in Risikogebieten leben oder dort Urlaub machen.

Reiseziel mit gefährlichen Zecken

Viele beliebte Urlaubsländer sind betroffen, insbesondere im Südosten, aber auch in skandinavischen Ländern. In Europa besteht die Gefahr einer FSME-Infektion unter anderem in Finnland, Schweden, Dänemark, Russland, Polen, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Österreich und Norditalien

Welche Repellents Schutz bieten

Spezielle Cremes und Sprays sollen Zecken durch Düfte abhalten. Stiftung Warentest hat im vergangenen Jahr verschiedene Präparate untersucht, die teils nicht nur vor Zecken, sondern auch vor Mücken schützen sollen. Das Ergebnis: "Die sieben besten Mittel im Test wehren beide Arten von Blutsaugern über mindestens fünf Stunden sehr gut ab. Knapp am besten ist Autan Protection Plus für 40 Cent je 10 Milliliter, dicht gefolgt von Anti Brumm Zecken Stopp für 1,26 Euro und dem günstigen Rossmann Zeckito Classic für 20 Cent je 10 Milliliter."

Zecken sicher entfernen

Bildrechte: IMAGO Zecken lassen sich ganz gut mit flachen Pinzetten oder speziellen Zeckenentfernern greifen und aus der Haut heben. "Wenn dabei das Stechwerkzeug der Zecken abreißt und in der Haut bleibt, ist das nicht schlimm." so Professor Pfeffer. Wichtig ist es jedoch, die Zecke nicht zu drehen, zu quetschen oder mit Cremes und Kleber zu traktieren. Dadurch können sonst eventuell Krankheitserreger aus dem Zeckenkörper in die Haut gepumpt werden.

