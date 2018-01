Zwanzig Jahre "Hauptsache Gesund"

Ja, die liebe Technik. Sie macht uns bis heute hin und wieder im Redaktionsalltag zu schaffen. Die Probleme beheben wir mit nicht nachlassender Begeisterung so, dass Sie als Zuschauer nichts davon merken. Aber Sie können sicher sein, dass schon so mancher Schweißtropfen der Verzweiflung geflossen ist, bevor Sie im Fernsehsessel ein informatives und unterhaltsames Gesundheitsmagazin empfangen. Denn selbst die modernste Fernsehtechnik ist nicht frei von Kinderkrankheiten. Das musste auch unser Autor Jörg Simon vor einiger Zeit schmerzlich erfahren. Er gehört seit 20 Jahren zum Team von "Hauptsache Gesund", ist ein Profi durch und durch. Doch diesen Dreh im September 2014 wird er nie vergessen: "Ich hatte einen sehr straffen Zeitplan, wollte gleich mehrere Interviews an verschiedenen Kliniken drehen und hatte unter anderem eine Skype-Schaltung mit einem Ayurveda- Experten in Indien organisiert." So weit lief der Dreh gut, die wochenlange Vorarbeit hatte sich gelohnt. Im Schnitt stellte sich jedoch heraus: Das gedrehte Material war vollkommen unbrauchbar. Offenbar war der Speicherchip der Kamera kaputt, was diese aber nicht anzeigt hatte. Alle Versuche der Techniker, das Material sendefähig zu bekommen, waren erfolglos. Das Material war nicht zu retten. Alle Arbeit umsonst. "Ich bin fast hinten übergekippt, schließlich wollten wir den Beitrag drei Tage später senden", berichtet Jörg Simon. Ihm blieb nichts anderes übrig, als in höchster Eile alles nochmal zu drehen. Nach einigem Hin und Her und dank verständnisvoller Experten und Patienten klappte das sogar. Und nach einer Nachtschicht im Schnitt lief der Film dann problemlos über den Sender. Ohne dass nur ein einziger Zuschauer merkte, welche Schweißausbrüche er verursacht hatte.

Schweißausbrüche bekommt unsere Redaktion auch hin und wieder im Winter, wenn Schnee und Eisglätte die Straßen in Rutschbahnen verwandeln. Die Frage ist dann, ob unsere Studiogäste pünktlich zur Live-Sendung eintreffen. Zum Glück mussten wir uns bisher nur einmal dem Wettergott geschlagen geben. Ein Studiogast wollte direkt von einem Kongress in Brüssel zu uns kommen, saß aber wegen Blitzeises auf dem Flughafen fest. Vier Stunden vor der Sendung sprang eine Ärztin ein, die in der Nähe des MDR wohnte. Die Sendung war gerettet. Überhaupt sind wir unseren Experten zu großem Dank verpflichtet. Es sind weit mehr als 1.500 Ärzte und medizinische Experten, bei denen wir uns in all den Jahren Rat holen durften. Viele begleiten uns schon jahrelang, versorgen uns mit Patientengeschichten und guten Ideen. Was der Zuschauer nicht sieht: Auch für unsere Experten ist unsere Sendung oft mit Zusatzarbeit verbunden, in Vorbereitung der Sendung und auch danach. Dr. Rolf Malessa, Neurologe am Sophien- und Hufeland Klinikum Weimar beschrieb uns diese Nachwirkungen einmal so: "Die außerordentlich positive Reaktion auf Ihre Sendung spiegelte sich auch in hunderten von Telefonanrufen, E-Mails und Briefanfragen wieder, die uns nach der Sendung erreichten. Ich habe mich bemüht, so viele wie möglich davon zu beantworten. Inzwischen sind auch meine Sekretärinnen wieder so weit, dass sie mich zumindest gelegentlich anlächeln."