Dass Jens Marx heute im Park spazieren gehen und die Sonne genießen kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn mehr als fünf Jahre litt der gelernte Maschinist unter starken Schmerzen im Brustbereich und im Rücken, sobald er körperlich aktiv war. "Wenn ich nichts gemacht habe, war wieder alles weg", sagt der 53-Jährige. Lange Zeit wurde eine Erkrankung der Wirbelsäule vermutet, bis Dr. Holger Sigusch, Kardiologe am Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau, eine Angina Pectoris bei Jens Marx feststellte. Die Herzkatheteruntersuchung zeigte eine lebensgefährliche Verengung der Herzkranzgefäße.

Laut internationaler Studienlage kann nicht der Stent, sondern nur ein Bypass vor neuen Infarkten schützen. So auch bei Herzpatient Jens Marx. Aufgrund einer komplexen Drei-Gefäß-Erkrankung, bei der alle drei Herzkranzgefäße verengt sind und die Pumpfunktion des Herzens stark eingeschränkt ist, entscheidet sich Kardiologe Doktor Sigusch gegen eine Stentimplantation. "Bei der Komplexität der Erkrankung ist die Bypass-Operation die beste Lösung", erklärt er. Die Gefahr eines Herzinfarktes ist hoch. Jens Marx wird sofort in die Herzchirurgie des Universitätsherzzentrums Jena verlegt. Dort überprüft Oberärztin Gloria Färber das Herz mit einem sogenannten Koronar-CT (Computertomographie).

Computertomographie Bildrechte: Colourbox

Das neue Bildgebungsverfahren ist nichtinvasiv und in der Therapieempfehlung gleichwertig gegenüber einer Herzkatheteruntersuchung. Und das Ergebnis des Koronar-CT ist eindeutig. Genau wie die Spezialisten in Zwickau sehen auch die Herzchirurgen in Jena mehrere gefährliche Engstellen der Herzkranzgefäße von Jens Marx. Die Zeit drängt. Nur einen Tag später wird der 53-Jährige operiert. Die Bypassoperation ist aufwendig und schwierig. Der Brustkorb muss eröffnet werden und die Verlegung der neuen Blutbahn erfolgt am schlagenden Herzen. "Vergleicht man die Bypass-Operation mit dem Setzen eines Stents, ist am Tag der Prozedur die Bypassoperation natürlich belastender. Aber das Ganze ist ein Investment in die Zukunft. Der Patient hat eine deutlich längere Lebenserwartung und ein niedrigeres Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden", sagt Dr. Gloria Färber. Die Operation dauert mehr als drei Stunden. Da Jens Marx bereits schwer herzkrank ist und alle drei Kranzgefäße erkrankt sind, bekommt er drei Bypässe angelegt. Heute, sechs Monate nach der Operation, kann er wieder lachen und ein normales Leben führen.