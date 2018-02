Thun begrüßte die Reaktion des Europaparlaments, das erstmals in seiner Geschichte von der Möglichkeit Gebrauch machte, einen Vize-Präsidenten abzusetzen. Öffentliche Beschimpfungen dieser Art seien nicht zu tolerieren, sagte die 63-Jährige. Es sei gut zu sehen, dass "enorm viele" Menschen - auch in Polen - schockiert auf Czarneckis Entgleisung reagiert hätten.

Im Vorfeld nannte PiS-Politiker Czarnecki seine geplante Absetzung als "Impeachment", in Anspielung auf die Absetzung von US-Präsidenten. Offensichtlich wollte er seinen Posten unbedingt behalten und startete eine "Gegenoffensive": Er verteilte an andere Abgeordnete im EU-Parlament Prospekte mit der Losung "Heute ich, morgen vielleicht du". Darin bestritt er auch die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und warf dem EU-Parlament Zensur vor.

Polens Außenminister Jacek Czaputowicz bezeichnete im Vorfeld die geplante Abwahl als "ungute Entscheidung", die rein politisch motiviert sei. Auf die Frage, ob Czarnecki nicht doch vielleicht ein Wort zu viel gesagt habe, als er Thun anging, sagte der Außenminister: "Ich glaube, dass auch andere Politiker – im Eifer des politischen Gefechts – kräftige, prägnante Ausdrucke benutzen. Da ließen sich auch ähnliche Äußerungen der anderen Vizepräsidenten des EU-Parlaments finden." Im Europaparlament müsse die Redefreiheit gewahrt bleiben und "in diesem Fall hat Czarnecki meiner Meinung nach Recht".

Auslöser für die Abstimmung waren hetzerische Äußerungen Czarneckis gegen die liberalkonservative polnische Europaabgeordnete Róża Thun. In einer Rede hatte er sie als "Szmalcownik" verglichen. Der Begriff bezeichnet in Polen Nazi-Kollaborateure, die Juden während des Zweiten Weltkriegs an Nazis verrieten.