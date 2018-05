Wer in der Republik Moldau das Rentenalter erreicht hat, muss in der Regel ums Überleben kämpfen. Die Durchschnittsrente liegt nach 30 Arbeitsjahren bei monatlich 65 Euro. Wie von dieser winzigen Summe überleben, die laut nationaler Krankenversicherung der Republik Moldau nicht einmal zwei Drittel des Existenzminimums ausmacht? Vielen der rund 680.000 Rentner im Land gelingt das nur mithilfe der Familie, die vielerorts ins Ausland abgewandert ist, um mehr Geld zu verdienen.

Laut Außenministerium in Chisinau haben in den vergangenen Jahren rund 800.000 Moldauer dem Land den Rücken gekehrt, um in Russland oder in Westeuropa zu jobben und dem daheimgebliebenen Rest der Familie das Überleben zu sicher. Die Dunkelziffer der Ausgewanderten soll deutlich höher liegen. Doch nicht nur wegen der Auswanderung, sondern auch wegen der sinkenden Geburtenrate schwindet in der Republik Moldau seit Jahren kontinuierlich die Bevölkerung. Derzeit gibt es 3,5 Millionen Einwohner im Land. Sollte die Auswanderung so weitergehen wie jetzt, könnten laut Vereinten Nationen (UNO) im Jahr 2050 im Land nur noch zwei Millionen Menschen leben.