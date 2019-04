In der Ukraine ist Alyona Alyona ein Rap-Phänomen. Ihr im April 2019 erschienenes Musikvideo zu "Puschka" (wörtlich: "Kanone") schaffte es auf Youtube innerhalb eines Tages auf rund 240.000 Aufrufe. Gedreht wurde es in Berlin. Die Message des Songs: Ich bleibe so, wie ich bin. Bei den Fans kommt das gut an: Die Clips von Alyona Alyona werden millionenfach geklickt. Das ist ungewöhnlich für eine Frau in einer Männerdomäne. Immerhin gilt sie als erste Rapperin mit ukrainischen Texten, die ein breites Publikum erreicht.