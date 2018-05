Der "Aurus Cortege" - Putins Luxuslimousine

Putins kurze Dienstreise war die erste Fahrt zu einer Amtseinführung eines russischen Präsidenten in einem Auto "made in Russia". Bislang waren die Kreml-Chefs stets in luxuriösen Mercedes-Limousinen unterwegs gewesen. Zu seiner letzten Amtseinführung wurde Putin zum Beispiel in einem noblem Mercedes Maybach S 600 kutschiert. Bildrechte: IMAGO