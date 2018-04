Beim Programm konnten sich die potentiellen Koalitionäre zum Schluss zwar einig werden (noch vor anderthalb Wochen waren ganze 17 Punkte offen), doch die Bildung einer gemeinsamen Regierung scheitert nun an den Personalien. Die Sozialdemokraten forderten, dass ANO-Chef Babis, gegen den wegen einer möglichen Betrugsaffäre ermittelt wird, kein Regierungsamt übernehmen darf. Alternativ boten sie an, Babis im neuen Kabinett zu akzeptieren, wenn ihr Vertreter das Innenministerium leiten darf. So sollte ihrer Meinung nach ein unabhängiges Ermittlungsverfahren gewährleistet werden.