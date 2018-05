In voller Montur öffnet Arijan Kurbasić die Tür: Springerstiefel, grüne Tarnfleck-Uniform, blaue UN-Barett-Mütze. "Schließlich habe ich einen Ruf zu verlieren", sagt er und sein Gesicht zeigt den seltenen Anflug eines Lächelns. Der 27-jährige ist ein ernster Mensch, sein Leben ist der Krieg - zumindest scheint es so.

Kurbasić betreibt das "War Hostel", die wohl außergewöhnlichste Touristenunterkunft in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. Im ersten Stock dröhnen Aufnahmen von Gewehrsalven durch den düsteren Flur. An der Wand hängen verbogene Überreste sowjetischer Sturmgewehre. Bei Dauerbeschallung und Kerzenlicht können Touristen hier für zehn Euro pro Nacht den Alltag des Krieges erleben.

Geschlafen wird in einem der beiden grauen Räume seitlich des Flurs. Die Fenster sind mit Laken abgehängt, ein Schriftzug warnt vor Scharfschützen. Einfache Matratzen dienen als Lager, darauf liegen Militärdecken. Die Wände sind mit Zeitungsauschnitten aus dem Bosnien-Krieg übersäht. Daneben hat Kurbasić seine eigentliche Agenda gepinselt: "Fuck the War!".

Eigentlich wollte Arijan Kurbasić diesen Teil der Geschichte hinter sich lassen. Nach einer Tourismus-Ausbildung arbeitete er als Tourguide in der Stadt: "Aber die Leute waren nur am Krieg interessiert. Also habe ich irgendwann gedacht: dann biete ich eben genau das an, was sie wollen". Nach langer Überzeugungsarbeit waren seine Eltern einverstanden mit der Idee des "War Hostels" in ihrem eigenen Wohnhaus.